大陸國企涉非法收購義大利軍用無人機公司 已知6人涉案

義大利警方2日公告，有兩家中國國企涉嫌非法併購一家為北約生產軍用級無人機的義大利軍工企業。目前共有3名義大利人及3名中國人涉案。

米蘭《晚郵報》（Corriere della Sera）報道，一家位於香港的公司在2018年時，以當時股價的90倍的價格收購了位於義大利東北的無人機公司Alpi Aviation 75%的股份。

義大利警方表示，此香港買主透過複雜且不透明的公司控股網絡掩蓋了Alpi Aviation新的所有者的真實身份，其背後與兩間中國國企有關。警方並無透露這兩家企業的名稱。

警方說，這起收購案不僅涉嫌違反了義大利「武器流通法」，也可能違反了義大利的「金權」（Golden Power）規定——這項規定禁止或限制義大利公司向外國投資者出售包含與國防及基礎設施在內的戰略資產。

Alpi Aviation的主要業務為制造飛機和航天器，以及設計和生產無人機。該公司產品獲北約「STANAG」標準認證，也曾與義大利國防部簽訂合同，向軍方供應無人機。

警方：無人機生產正轉移無錫

BBC報道，Alpi Aviation的律師對於這起調查被警方公開感到困惑，並指責警察以不正當的方式過早地公布了細節。

律師否認有將戰略技術資產轉移到義大利境外等違反義大利法律的行為。他說，就稅收等相關法規而言，這筆出售交易是透明的。

《晚郵報》報導，警方認為這筆交易的目的不是在投資，而是在於獲取相關的軍事及科技技術。據悉，Alpi Aviation目前正在將無人機生產轉移位於到江蘇無錫的技術中心。

義大利安莎通訊社報道，這家無人機制造商曾因涉嫌違反武器禁運向伊朗出售無人機而受警方調查。對此，Alpi Aviation表示，它將證明自己並無違法的嫌疑。

（綜合報導）

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