疫情封城加通膨 斯里蘭卡陷緊急狀態

疫情讓經濟停擺、貨幣還大幅貶值，斯里蘭卡人快撐不下去了！斯里蘭卡1日宣布進入經濟緊急狀態，該國貨幣盧比今年對美元已貶值7.5%，由於疫情仍未緩解，政府在8月30日又宣布為期16天的封鎖令，加上賴以為生的觀光業因疫情停擺，斯里蘭卡已經開始出現排隊接受食物配給的人潮。

根據《英國廣播公司》報導，斯里蘭卡政府1日宣布進入經濟緊急狀態，將會開始全面管控國內的糧食供給、包括米、糖等民生物資，並設立公定價以壓抑通膨。斯里蘭卡盧比今年對美元已經貶值7.5%、國內通膨率高達6%，政府甚至出動軍隊巡邏，避免民間出現囤貨的狀況。

由於斯里蘭卡的糖、洋蔥與馬鈴薯價格開始飛漲，總統拉賈帕克薩表示，政府會依據進口價向民眾販賣煤油、米等基本物資，避免市場出現高度震盪。不過由於Delta變種病毒的疫情影響，斯里蘭卡在8月30日再實施16天的封城令，也讓奶粉、瓦斯等物資更為短缺，街上已出現排隊潮。

由於斯里蘭卡的物資大多要靠進口引入，但疫情影響讓外匯收入大幅下降，斯里蘭卡去年整體經濟已經衰退3.6%，政府卻還要實施汽車進口禁令，避免外匯大幅流出影響經濟；在全世界降息與不升息的浪潮中，斯里蘭卡已成為全球在疫情下首度升息的國家，都是因為疫情與通膨的危機太過嚴重。

據《約翰霍普金斯大學》資料，斯里蘭卡目前總共44萬人確診、9400人死亡，但因為Delta變種病毒的影響，其中有12.4萬人是最近1個月確診、4500人是1個月內確診死亡的案例，當局也不敢輕忽，只能實施封鎖，不過整個國家也陷入疫情與經濟惡化的負面循環。

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