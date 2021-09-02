疫情引負面情緒 各國憂兒童心理健康

疫情影響兒童心理健康已成為各國抗疫重要議題之一。澳洲兒童心理學醫師表示，封城期間發現未成年人抑鬱、焦慮、飲食失調等比例上升，精神科專家建議，家人要多關懷與善用社會資源如電話兒童心理諮詢。美國加州在兒童心理健康上排名是全美48名，州長紐森近期砸下44億美元，要重視心理健康服務。

兒童難調適情緒

防疫不只有在防染疫，連袂而來的心理健康也得重視。根據《ABC網》報導，澳洲兒童心理學醫師哈斯蘭表示，正值澳洲封城期間，醫院發現兒童出現焦慮、抑鬱、飲食失調、甚至是自殘的比例增加，而這些案例與疫情嚴重程度關係密切，初步推估是缺乏心理照護而爆發的負面心理。

澳洲維省首席精神病專家考文垂認同哈斯蘭說法，他認為澳洲在疫情期間內，人們心理健康和幸福感指數大降，相比之下，成年人完善的心智比較能自我調節，應對異常的這一年，但未成年人就更顯得掙扎，他們需要家人的關懷，考文垂強調，傾聽、如實回答兒童的問題與負面思維是唯一良藥，另外也能尋求社會資源協助，該國在電訪心理諮詢（如Kids Helpline、Headspace 等），資源齊全。

加州砸錢心理系統

同樣的呼籲不只在澳洲，近期疫情反撲的美國也是，《OCR新聞網》報導，加州在疫情之前，對於青少年心理健康防護做得不錯，但在疫情期間，社交禁令、封城、因疫失去家人的壓力與焦慮，讓加州年輕人負面情緒比例暴增。

按加州研究小組近期資料指出，加州心理照顧服務量不堪負荷，目前提供青少年的諮詢與心理輔導僅排全美各州第48名，特別又以少數族群與低收入社區的年輕人首當其衝，他們急需開導。對此，州長紐森與立法機關迅速採取行動，通過一項斥資44億美元的兒童與青少年行為健康指南，目標是全面升級該州的心理健康諮詢系統。

英：重返校園重要

英國也有類似的數據，據《英國廣播公司》報導，參與研究的青少年中，約有40%的人表示在疫情期間感到悲傷、擔憂、不幸福等負面情緒，該研究推估，這與當地關閉學校、社交禁令（青少年見不到朋友）、擔心染疫風險最為有關，所以結論也呼籲，解封與開放學校，比想像中還重要。

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