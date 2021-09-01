空汙縮短人類壽命2.2年 比菸害、車禍、戰爭嚴重

最新研究顯示，空氣汙染導致全人類平均壽命減少約2.2歲，印度更縮短近6歲，使空汙成為殺傷力遠大於菸害、車禍及愛滋病的殺手。

衛報報導，美國芝加哥大學能源政策研究所的報告估計，若將各國的空汙水準降至世界衛生組織（WHO）指引的範圍，民眾可多活幾年，結果顯示印度為5.9年，孟加拉5.4年，尼泊爾5年。

研究人員指出，燃煤是罪魁禍首。中國大陸雖在過去七年有減少空汙，但骯髒空氣仍導致大陸民眾的壽命縮短2.6年。

根據報導，空氣汙染縮短人類壽命2.2年，菸害縮短1.92年，酒精和毒品縮短0.77年，不安全的水源和衛生條件縮短0.59年，道路交通傷害縮短0.39年、愛滋病縮短0.3年、瘧疾縮短0.28年、戰爭和恐怖主義縮短0.02年。

芝加哥大學教授Michael Greenstone說，空汙是地球上人類健康面臨的最大外部威脅，且人類並未普遍意識到此一風險。