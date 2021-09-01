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促區域數位化 CPTPP成員國同意成立電商小組

中央社 / 新加坡1日專電

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）11個成員國今天透過視訊方式舉行委員會第5次會議，會中除了談及落實協定對經濟復甦的重要性，也同意成立電商小組，促進區域數位化發展。

CPTPP目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞，各成員國分派代表出席今天這場會議。

新加坡貿工部發布新聞稿表示，會中提及落實CPTPP對於經濟從疫情中復甦的重要性，並重申各成員國對強化開放、有效、公平、具包容性、以規則為基礎的貿易系統，恢復經濟成長的信念。

CPTPP委員會也同意設立電子商務小組，以利推動落實CPTPP電商章節，貿工部指出，新成立的電商小組將促進區域數位化發展。

這個委員會是CPTPP的最高決策機構，今年由日本擔任主席國，明年將由新加坡接任。

今天代表新加坡出席會議的貿工部長顏金勇表示，在各經濟體致力於經濟復甦之際，必須利用像CPTPP這樣的協定來因應新興貿易及企業挑戰，掌握疫後時代的機會，包括提升供應鏈韌性、數位經濟成長等。新加坡作為主席國，期待與各成員國合作，促進區域經濟復甦、推進數位及綠色計畫的合作。

此外，貿工部表示，CPTPP會員國正與英國合作，準備召開首場有關英國加入CPTPP的工作小組會議。

英國自脫歐後，今年2月正式申請加入由11個環太平洋國家組成的CPTPP。英國「金融時報」（FinancialTimes）日前引述國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）報導，英國打算在2022年底前結束加入CPTPP的談判。

CPTPP也是台灣積極爭取加入的貿易協定。

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