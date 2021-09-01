區域兩大世仇 伊朗、沙烏地竟啟和談

雖然伊朗與沙烏地在宗教教派上不合，但隨著中東局勢的升溫，也必須坐下來和談！伊朗政府31日宣布，將會在新總統賴西上台後，在伊拉克巴格達舉行的波灣國家峰會與沙烏地進行對話。雖然此次對話是前任溫和派政府敲定的，但由於近日阿富汗、以色列都有衝突發生，也讓波灣國家需要就此交換意見。

談判會延續

根據《路透社》報導，伊朗駐伊拉克大使馬詹迪31日表示，從5月開始已與沙烏地展開3輪對話，近來在新總統賴西上任後，也將會與沙國政府在之後的波灣國家峰會展開對話，不會因為政府更迭而有任何改變。

雖然雙方都信奉伊斯蘭教，但什葉派的伊朗與遜尼派的沙烏地長年來無論是在葉門內戰、敘利亞內戰等代理人戰爭中，都扮演互相對抗的強權，雙方在2016年斷交後，也長期陷入明槍暗鬥的角力中，在美國前總統川普上任後，還鼓勵波灣國家與過去長期敵對的以色列交好，就是為了對付主要敵人伊朗。

中東局勢瞬變

而伊朗在拜登上任後，與西方各國於維也納展開重啟《核協議》的協商，不過伊朗不滿拜登政府沒有取消過去川普政府的制裁，西方國家則認為伊朗資訊不公開，並非真心要遵守核協議，恐有發展核武的疑慮。目前協商仍陷入僵局，但伊朗政府已從溫和派的魯哈尼，轉為強硬派的賴西。

這也讓外界擔心賴西恐不會繼承魯哈尼與西方接觸的政策走向。不過《自由歐洲電台》提到，雖然伊朗議會近日全面通過賴西的內閣人事任命，擔任官員者幾乎都是強硬派，不過卻仍願意與沙烏地持續改善關係，一般認為是因為近來阿富汗與以色列動盪的影響，讓中東國家也必須討論新的戰略方針。

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