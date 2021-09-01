疫情好轉 東南亞股匯表現衝到全球前段班

過去的一個月，東南亞股票和貨幣是全球表現最佳的地區之一，這是因為疫苗接種率上升和感染率下降，有助扭轉先前爆發的股匯拋售潮。多檔基金對進一步上漲抱持樂觀態度。

地區性的股票指數8月跳漲超過5%，是9個月以來最大漲幅，同期間，馬來西亞令吉、泰銖和印尼盾揚眉吐氣，入列新興市場貨幣表現最佳前4名。摩根大通私人銀行表示，支持成長的政策推動漲勢；法國巴黎銀行財富管理公司說，低預期使估值具有吸引力。摩根大通私人銀行的亞洲投資策略主管Alexander Wolf表示：「隨新病例持續下滑、東南亞各地都在重啟經濟，我們可以看到額外的政策支持帶來一些上行空間，只要重啟能持續，全球投資人就有結束減碼的空間。」

Wolf特別看好印尼的股票和貨幣，因為當地逐漸取消防疫限制措施將帶來穩健復甦，他也喜歡新加坡，因為疫苗接種有「顯著的」進展。

東南亞資產重受青睞的時機，正值泰國本周通報逾1個月以來最少的新增感染病例數，並公布重新開放餐館、美容美髮沙龍和購物中心的計畫，而馬來西亞也將放寬對重要經濟區巴生市的限制。

這與1個月前、Delta新冠變種病毒使東南亞成為全球疫情熱區大不相同。MSCI東協指數在截至7月的3個月間重挫近 7%，同期間，泰銖、菲律賓披索和令吉特都下跌至少3%。在彭博資訊8月的全球防疫韌性排行榜，該地區國家居倒數前5名。

法國巴黎銀行財富管理公司表示，如今抱持樂觀的理由包括疫苗接種前景的改善，以及周期性股票預期會反彈，這些股票占東協股指比重很大。

該公司駐新加坡的亞洲投資長Prashant Bhayani說：「目前為止，馬來西亞、菲律賓和泰國的第2季財報，獲利成長都有兩位數的驚喜，估值太低了。而且未來幾周，泰國和其他東南亞國家的新冠病例可能都會觸頂。」

他看好新加坡，原因是這個城市國家即將重新開放，股利收益率和估值具有吸引力，也預期企業會上修獲利預期。