亞洲製造業PMI仍出現南北差異 台日韓擴張 東南亞萎縮

亞洲8月製造業景氣持續呈現南北差異，台灣、南韓、中國大陸及日本持續擴張，但皆比前一個月降溫，東南亞國家持續萎縮，反映Delta變種病毒疫情正造成嚴重衝擊。

台灣8月製造業採購經理人指數（PMI）為58.5，擴張步調比前一個月的59.7滑落，新增訂單數據也同步放緩；南韓從53降至51.2，且為去年10月以來最低。

日本自分銀行和IHS Markit的數據顯示，日本8月製造業PMI從53降至52.7。中國大陸國家統計局周二（31）日公佈，8月官方製造業PMI為50.1，比7月的50.4稍微滑落；新出口訂單指數從47.7降至46.7，儘管一些公司為防止物流延宕，已提早交付假期購物季訂單。

印尼、越南、泰國、菲律賓和馬來西亞的8月製造業PMI都低於景氣榮枯線50，反映疫情正對工廠活動產生衝擊，許多工廠停工或減產以符合防疫規定。

越南8月IHS Markit製造業PMI從45.1降至40.2，為連續第三個月萎縮，且為去年4月以來的最低。泰國製造業PMI從48.7降至48.3，為過去八個月內的第七個月萎縮。菲律賓製造業PMI從50.4降至46.4，為去年年5月以來最低。

馬來西亞8月製造業PMI從40.1升至43.4，印尼則從40.1升至43.7，但這兩者均遠低於榮枯線50。

包括泰國、馬來西亞和越南在內的東南亞國家，其疫苗接種率偏低，這些國家持續努力因應持續攀升的確診人數和死亡病例。根據彭博最新公布的防疫表現排行榜，在榜上的53個國家和地區中，最後五名都在東南亞。

全球商品貿易正面臨不利因素，包括Delta病毒疫情帶來的擾亂，和船運成本持續攀升。對全球貿易而言，目前是相當敏感的時刻，買外買家為確保訂購的商品到貨，正為年底購物季做準備。