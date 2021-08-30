希臘為愛情殺案 大使夫人遭判31年

2016年發生的希臘駐巴西大使阿米迪里斯謀殺案，在費時五年後審判終結，涉嫌情殺的大使夫人奧里維拉和其情夫憲兵莫雷拉最近都被重判20年以上。由於受害者是外交人員，法官指出，兩人的行徑除了讓家庭破碎，更嚴重地損害了巴西的國際形象。再加上兩人是預謀犯案，因此才會重判。

根據《英國廣播公司》報導，已故希臘駐巴西大使阿米迪里斯於2016年時，因為其夫人奧里維拉（巴西籍）與巴西憲兵莫雷拉有婚外情，竟慘遭殺害，棄屍車上並燒車滅證。經歷過五年審判後，巴西法院將奧里維拉判處31年有期徒刑。莫雷拉則被判處22年有期徒刑。

阿米迪里斯大使2001年至2004年之間在里約熱內盧擔任領事，並於2004年與奧里維拉結婚。他在2016年再度派駐巴西並成為大使。案件發生當下，他與妻子至新伊瓜蘇和其父母共度聖誕假期。一開始，奧里維拉向警方報案失蹤，供稱阿米迪里斯突然駕車外出，而警方最終在天橋下一輛燒毀的汽車中發現大使的遺體。

《南華早報》指出，警方在經過調查後發現許多疑點，包含家中沙發的血跡與監視器畫面，最後斷定奧里維拉與莫雷拉涉嫌殺害大使。負責審理此案的新伊瓜蘇第四刑事法院費南德茲法官在判決中指出，此謀殺案是奧里維拉精心策劃的，並非臨時起意或一時失手。

法官也痛斥奧里維拉作為大使夫人，不僅沒有作為巴西與希臘之間的友誼橋樑，反而讓巴西丟臉，並給國際社會帶來了負面形象。費南德茲法官在對莫雷拉的判決也指出，莫雷拉並沒有履行憲兵的誓言來保護社會，反而是與之作對，使得憲兵蒙羞，也辜負了國家給予他的信任。

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