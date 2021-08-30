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確保安全撤阿富汗 英德法籲設安全區

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
法國總統馬克宏將聯合英國與德國，要求聯合國在喀布爾設立撤退的安全區。（Wikimedia）
法國總統馬克宏將聯合英國與德國，要求聯合國在喀布爾設立撤退的安全區。（Wikimedia）

31日前將民眾完全撤離阿富汗恐來不及，英德法3國29日呼籲聯合國在喀布爾設立安全區，讓更多人能夠撤離。法國總統馬克宏同時表示，將會在30日將此決議帶到聯合國安理會表決，希望各理事國能同意。法國雖然也向塔利班爭取延長撤退日期與條件，但馬克宏強調這不代表法國要與塔利班建交。

西方積極溝通

根據《半島電視台》報導，馬克宏30日在受訪時宣布，他會與英國、德國在聯合國安理會提案，要求聯合國在阿富汗首都喀布爾設立可安全撤離的撤離區，任何武裝勢力都不得侵犯；目前還有卡達也正在協助協商。

《路透社》提到，被問到塔利班是否會接受，馬克宏僅表示，目前要定論還太早，但還是要向塔利班進行協商，不過他也強調，與塔利班協商並不代表要與塔利班建交，但人道問題是普世價值，希望各國不要拒絕這次提案。聯合國秘書長谷特雷斯也正在與其它常任理事國的駐聯合國大使進行溝通。

銜接美軍撤離

由於想要撤離阿富汗的人太多，但美國與塔利班交涉的結果，只能確保31日前不會攻擊撤離的民眾，因此國際擔心這段時間無法完全將外國人撤離阿富汗，對於過去幫助過美軍的阿富汗人更是擔憂，因為塔利班在機場周圍設立檢查哨，防止阿富汗人逃離喀布爾。

德國、法國與英國的軍隊都已經撤離喀布爾機場，美軍目前也僅剩4000人駐守，塔利班雖然承諾100個國家，能讓各國居民在美軍撤離後也能安全離開。塔利班也發表聲明說，即使是阿富汗公民，未來在塔利班統治下也能自由旅行，不過喀布爾近日傳出多起恐攻，外界對此仍保持質疑。

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塔利班 喀布爾機場 阿富汗

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