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北韓似重啟寧邊核反應爐 原子能總署坦言：非常不安
聯合國的「國際原子能總署」（IAEA）在一份報告中指出，北韓當局似乎已經重啟寧邊核反應爐，據信該反應爐用於生產核武器的「鈈」。
報導指出，「國際原子能總署」於2009年被驅逐離北韓後，只能依靠衛星圖像進行評估，其最新報告稱「自7月初以來，有跡象表明當地的活動代表『反應爐正在運行』」。
它補充說，這是自2018年12月以來首次出現反應爐運行的跡象。寧邊長期以來一直受到專家的遠程監視，試圖了解該政權能夠生產多少武器。
國際原子能總署提出警告，強調「最新的活動表明，北韓正在就生產反應爐燃料中可用於核武的钚展開行動」，更表示這一事態發展「令人深感不安」，明顯違反聯合國安理會的決議。
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