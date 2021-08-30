國際原子能機構：朝鮮疑似 重啟寧邊核反應堆

（德國之聲中文網）國際原子能機構（International Atomic Energy Agency）發布年度報告指出，朝鮮似乎已重啟一個反應堆，並稱該反應堆已經提煉出用於核武器的鈈。

美聯社報導，2009年國際原子能機構的觀察員遭驅逐出境後，國際原子能機構就無法進入朝鮮，朝鮮隨後就推進其核武計劃，立即恢復核測試。

朝鮮最後一次的核測試是在2017年。現在國際原子能機構只能以遠端觀察的方式，來了解朝鮮的核活動，大部分是透過衛星影像。這項年度報告指出，從2018年12月初到2021年7月初，沒有跡象表明反應堆在運行，然而，自7月初以來，一直有跡象表明，有反應堆在運行，其中包括冷卻水的排放。

國際原子能機構6月曾指出，有跡象表明寧邊可能有活動跡象，顯示朝鮮可能從廢反應堆燃料中分離出可用於核武器的鈈。而從2018年12月直2021年7月初，該反應堆似乎沒有活動。

國際原子能機構稱，這個動向「令人深感不安」，且明顯違反聯合國安理會決議。報告提到，「新跡象顯示，5兆瓦的反應爐和放射化學（加工處理）實驗非常令人憂心」，並指出，在平山郡的鈾礦和工廠，有挖礦和濃縮的運作跡象。

《華爾街日報》引述拜登政府一位高級官員稱，美國也認為國際原子能機構披露的動向令人不安。該官員表示：「這份報告凸顯出迫切需要開展對話和外交活動，這樣我們才有可能實現朝鮮半島的完全無核化。」

至於朝鮮駐聯合國代表團並未回覆《華爾街日報》的評論請求。報導指出，在美軍撤離阿富汗及伊朗核協議談判陷入僵局之際，國際原子能機構這項關於朝鮮核活動的年度報告，為拜登政府增加了新挑戰。

（美聯社丶華爾街日報）

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