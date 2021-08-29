巴西總統談大選 想連任又怕被清算

巴西極右派總統波索納洛近日為了2022年大選頻出招，28日又語出驚人地預測自己的未來，似乎是害怕遭清算。他28日表示，自己2022大選要不是被逮捕、被暗殺，就是成功連任。此番言論再加上日前他試圖廢止電子投票未果，顯現他對於自己是否能連任已不具信心。

根據《路透社》報導，巴西總統在28日與福音派領袖的會面上突然表示，他認為他的未來會有三種下場：被逮捕、被暗殺，或是成功連任，但也在隨後補充表示，他不會被逮捕，「因為地球上沒有任何人敢威脅我」。

他先前才質疑巴西的電子投票系統，並威脅不會承認明年的大選結果。他認為電子投票系統容易被動手腳，應該要採取傳統紙本投票。巴西最高選舉法院院長巴隆索則斬釘截鐵地表示電子投票系統一切正常，並認為要求增加紙本投票是在轉移焦點。

《英國廣播公司》指出，波索納洛目前在民調中輸給左派的前總統達席爾瓦，很有可能無法連任。而他本人也因為電子投票一事，與巴西的選務機構和其上級機關的選舉法院發生激烈爭執。面對種種不利跡象，他才會選擇與2018年大選時相當支持他的福音派團體會面，希望他們能繼續支持。

但波索納洛上任以來，就不斷支持大型農業集團開發亞馬遜叢林，並透過限縮各種原住民權利來協助耕地擴張，引來激烈反抗。而巴西也因為抗疫不力，導致超過50萬人喪生，並陷入高通膨、高失業，甚至有許多人民面臨饑荒的慘狀。波索納洛若想繼續連任，恐怕需要盡快做出改變。

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