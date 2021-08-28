美軍事高官：中國將超越俄羅斯 成為美國的「頭號核威脅」

美國戰略司令部副司令、空軍中將布西爾（Thomas Bussiere）周五（8月27日）表示，中國將很快超過俄羅斯，成為美國的最大核威脅。美國戰略司令部是負責監管美國核武庫的的機構。

布西爾說，中國的核武正處於快速發展中，其發展與中國公開宣稱的要保持最低限度的核威懾力「已經不再一致」。他在一個網路論壇上說：「會有一個點，一個交叉點，中國帶來的威脅量將超過目前俄羅斯帶來的威脅量。」

這位美國軍事高管還稱，這一判斷不僅僅基於中國儲存的核彈頭的數量，而且還取決於這些核彈頭是如何「在作戰中部署」。 布西爾說，中國超越俄羅斯的交迭點「在未來幾年內就會出現」。

他警告說，有別於俄羅斯，在這個問題上，美國與中國之間沒有任何可以「減少誤解、避免混淆」的條約或者對話機制。

目前，美國正試圖調整其外交政策，加強對印太地區的重視，以對抗中國日益擴張的經濟和軍事實力。

8月初，美國國務卿布林肯在與亞洲國家和夥伴國舉行外長級會晤時，對中國不斷增長的核武庫深表關切。此前有智庫基於衛星圖像報告說，中國似乎正在建造數以百計的核導彈發射井。同時，華盛頓指責北京拒絕進行核軍備談判。

中國方面則表示，與美國和俄羅斯相比，其核武庫相形見絀。中國宣稱準備進行對話，但前提是華盛頓將其核武庫存量減少到中國的水平。

在2020 年提交給國會的一份報告中，美國國防部估計，中國的作戰核彈頭庫存量低於200枚。但是，報告預估，隨著中國軍隊的擴大和現代化，其規模將至少翻倍。

根據美國國務院的一份資料顯示，截至2021年3月1日，美國一共部署了1357枚核彈頭。

中國在導彈發射技術方面的進展，也受到美國的關注。布西爾表示，中國去年對彈道導彈能力的測試，超過世界其他地區的總和。

（路透社）

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