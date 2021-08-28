拜登接獲簡報：仍有其他恐攻威脅 接下來幾天最危險

喀布爾機場外爆炸案造成至少170死，美國總統拜登27日聽取國安簡報指，喀布爾可能發生其他恐怖攻擊；下周二是美國撤離行動最後一天，國安單位認為接下來幾天內將是最危險時期，美國正在機場附近擴大保護措施。

拜登26日下令打擊宣稱作案的呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K），誓言追擊肇事者，要施以打擊行動，讓他們付出代價；媒體報導，拜登27日已聽取軍方對行動計畫的報告。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）在記者會表示，拜登要讓這起恐怖攻擊的襲擊者「從地球上消失」。

莎奇表示，當拜登誓言反擊恐怖攻擊時，她不認為還需要額外的國會授權。

媒體詢問，美國要如何避免因實施報復行動，卻讓阿富汗任務無法真正結束；莎奇說，「我們一直都在滿世界地追蹤與打擊恐怖分子，這就是這項工作的一部分。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）27日上午聽取簡報時，國安團隊警告喀布爾可能發生其他恐怖攻擊，這次任務的接下來幾天內將是最危險時期，美軍每隔數小時就要空運數千人離開，將優先撤離美國公民，並採取各種方式把他們送到機場，美國正在機場附近擴大保護措施。

國防部發言人柯比（John Kirby）表示，來自恐怖組織對美軍及盟軍「特定且可信的威脅」依然存在；不過美軍並未改變31日完成撤軍的計畫，目前美軍仍控制喀布爾機場。

國防部表示，過去24小時內，撤離約1.25萬人，包括超過300位美國人；從14日到現在，總撤離人數達到10.5萬人。