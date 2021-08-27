台日執政黨交流 充滿陷阱的在線對話

本周五（8月27日），日本和台灣的執政黨首次舉行2+2安全對話。日本自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久和自民黨國防部會會長大冢拓與台灣民進黨國際部主任、立委羅致政、民進黨立法院外交及國防委員會立委蔡適應以視訊的方式進行時長90分鐘的對話。

佐藤正久在對話中表示，近年來，中國片面改變區域現狀，不只影響台海安全，更影響日本安全，日方認為應與台灣加強交流。這次交流為雙方第一次舉行，期待後續持續交流。羅致政回應說，今天的對話，不只是政黨與政黨之間，更得到兩國民眾的支持，相信這種模式的對話會得到正面及具體的成果。

日益加強的危機意識

觀察人士分析認為，日台之間舉行的這種對話形式標誌著，中國大陸不斷加強對台武統準備並加大打壓香港民主勢力的背景下，日本在台灣問題上的危機意識日益加強。外界可以理解日本方面的擔憂：如果中國接管了台灣，那麼對於這一地區的勢力平衡必然造成影響。菲律賓、台灣和日本都被看作是美國在太平洋地區的防衛前哨。如果台灣變成中國的一部分，那麼中國將可以控制太平洋大部分區域。日本也擔心會發生骨牌效應。日本與那國島距離台灣島僅有110公里。而且很長時間以來中國的民族主義者們就對與那國島和琉球群島提出主權要求。目前美國在琉球群島主要島嶼沖繩島上的駐軍仍有近3萬人。

中國正在向咄咄逼人的霸權國家的轉變使得日本所處的受威脅狀況具有了新的現實意義。今年4月，日本首相菅義偉在拜登就任美國總統之後首次訪美之際，雙方罕見地在聯合聲明種共同發表對台海局勢的關注，這是1969年以來美日之間首次在聯合聲明中加入與台灣直接相關的內容。7月日本防衛省發表的年度白皮書首度明確表達「台灣穩定」對日本的重要性。這份白皮書發表前幾天，日本副首相兼財務大臣麻生太郎今天在東京的一場演講中表示，中國如果侵犯攻擊台灣的話，日本依安全保障相關法規，有可能行使受限的集體自衛權。8月初，日本防衛大臣岸信夫表示，日本防衛省計劃在2022年底前，在距台300公裡的沖繩石垣島部署規模可達600人的導彈部隊。

法律和政治障礙

日美軍方已經開始就圍繞著台灣問題可能出現的軍事衝突商談詳細的應對計劃。但是這些方案都存在政治困難：美國既是台灣的安全保障，同時也是日本的盟友。台灣發生武力衝突會迫使日本向美國提供軍事援助。但是日本的和平憲法是否允許，仍存在爭議。日本仙台女子大學政治學者馬斯洛夫（Sebastian Maslow）分許認為：「在緊急情況下，日本領導人是否能成功地將台灣的安全解釋為對日本自身國家安全至關重要是決定性要素。只有這種情況下日本軍事介入台灣衝突才具有正當理由。」

與此同時，日本政府也應該對於是否改變政治路線三思而後行，因為日本也不想對其最重要的經濟夥伴國中國做出沒必要的挑釁。中國《環球時報》在台日2+2安全對話舉行前一天發表評論說，「在台灣問題上耍花招，對日本來說不會有好下場」。另外還需要考慮到的是歷史問題。中日甲午海戰後，清政府與日本明治政府簽訂馬關條約，向日本永久割讓台灣島、澎湖群島與台澎附屬各島嶼。台灣從1895年到1945年被日本殖民統治。因為日台之間相互接近，有可能會引起北京方面的疑慮。

中立立場不變

政治學者馬斯洛夫提醒說：「作為關係密切的貿易夥伴，日本將長期依賴於與中國的良好關係。」他說：「如果台灣周邊安全緊張局勢升級，也會危及海上貿易航線，而這些航線對日本來說是至關重要的。」馬斯洛夫認為，更有可能出現的情況是，日本利用其與台灣、中國和美國的密切關係來緩解可能出現的危機。

日本自民黨外交部會會長佐藤正久在日台安全對話舉行前曾強調，日本正式承認的是中國而不是台灣。他明確表示，日本沒有改變對台灣的中立立場。因此，雙方在政府層面不會有任何接觸。但佐藤主張日台可以在自然災害和事故救援方面舉行聯合演習。這樣雙方就可以在不建立正式關系的情況下進行合作。

政治學者馬斯洛夫還分析指出，目前日本政界對台灣問題的關注度達到新高，這和自民黨內部權力發生轉移不無關係。他說：「（自民黨內部）對華鷹派攫取了影響力。」他指出，今年秋天日本眾議院大選結束之後新的內閣組成，屆時才可以看出日本對台政策的調整是否具有可持續性。

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