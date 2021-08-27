美民調：過半數美國人支持派軍防台 逾六成視大陸為威脅

美國智庫芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）26日發布一項新的民調，顯示如果中國武力犯台的話，有52%的受訪民眾贊成美國派軍協助台灣防禦，這個數字創下該智庫自1982年起針對同個問題做民調以來，有史以來最高的數字。

此外，這份民調也顯示，有將近七成（69%）的美國受訪者支持美國政府承認台灣為獨立國家，也有65%的受訪者支持台灣被納入國際組織。另一方面，有57%的受訪者支持美國與台灣簽署自由貿易協定，53%的受訪者支持美國與台灣簽約結盟。

美國哈佛大學費正清中國研究中心博士後研究員南樂（Lev Nachman）告訴德國之聲，這份民調的結果顯示，似乎有更多美國人同情台灣的處境，並了解台灣並非中華人民共和國。不過他也透露：「越來越多美國人同情台灣的處境不代表他們真的清楚了解台美關係與台灣政治相關的主題。」

德國馬歇爾基金會的亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）也在推特上表示，民調結果顯示，美國人對於台灣或是美國對台政策的了解仍然非常有限。她在推文中點出，雖然有超過半數美國人贊成美國在中國武力犯台時派軍協助防禦，但受訪者對於是否支持美國販賣武器給台灣，立場並沒有這麼明顯。民調顯示，有50%的受訪者認為美國應該販賣武器給台灣，但也有47%的受訪者認為美國不該販賣武器給台灣。

哈佛大學的南樂表示，當把這個數據拿去與支持美國承認台灣為獨立國家的數據做對比時，不僅在數據上出現一種矛盾，也顯示美國人並沒有真正理解如果美國政府真的承認台灣為獨立國家時，可能會帶來什麼樣的後果。

他告訴德國之聲：「如果美國政府把台灣稱為一個獨立國家，便會導致與中國之間的衝突，所以這項民調中的支持美國承認台灣為獨立國家的數據與不支持美國賣武器給台灣的數據並不一致。」

超過六成視中國為競爭對手

除了有六成的受訪者將台灣視為盟國或必要的夥伴外，芝加哥全球事務委員會的這份民調也顯示，有61%的受訪者將中國視為美國的競爭對手。此外，受訪者對台灣的好感度也高於對中國的好感度。

芝加哥全球事務委員會民調的作者在報告中分析，由於美國的對台政策都是在美中關係的框架下建立的，數據分析結果顯示，促使受訪者支持美國政府增加對台承諾的部分因素，可能與他們對中國的看法有關。

作者寫道：「2021年芝加哥委員會的調查發現，將限制中國的影響力視為非常重要的外交政策目標的美國人，比其他國家的人更有可能支持美國對台灣的承諾。他們也更有可能支持在中國入侵的情況下，派遣美國軍隊保衛台灣。」

南樂指出，從多數受訪者將台灣視為美國的重要夥伴顯示，美國人對台灣和中國之間的差異比以往想象中的更敏銳，中國也被更多美國人視為一個對美國不利的國家，台灣則被視為對台灣有利的國家。

不過民調作者也點出，這些人在其他對台政策上，並不一定會採取同樣支持的態度。他們還指出，雖然有相當一部分美國人似乎不熟悉台灣，但大多數美國人似乎都準備在美國政府改變其現有的對台政策時，准備承認台灣為獨立國家。

這項民調是今年7月7日到7月26日在美國的50州與華府對2086名18歲或以上的成年人進行抽樣調查。抽樣誤差幅度為 +/- 2.33 個百分點。

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