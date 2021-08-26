中國大陸亮劍印度？西藏軍區舉行大規模軍演

「震撼！解放軍雪域高原作戰演習畫面來了！」，「中國軍視網」的官方微博8月26日發布了相關文字和影片，其中指出，中國西藏軍區所屬的10多個旅團近日在海拔4500米的雪域高原圍繞高原山地聯合立體作戰，開展「雪域使命-2021」多兵種全時、全域、全要素跨晝夜實兵實彈演習。

在該微博下方，帳戶名為「甜水海聽風」的網友寫道，快到去年印度「偷襲我們班南的日子了」。這裡指的應該是2020年8月底中印圍繞實際控制線的爭端，當時，中方指責印度「非法越線佔控，公然挑釁」，而印方也指責中方違反共識、採取「挑釁的軍事行動」。

對於近日在雪域高原的這次演習，《環球時報》（英文版）等中國官媒也進行了報導。其中指出，軍演顯示了解放軍在高原聯合行動中的作戰能力以及他們維護中國邊境和西藏穩定的決心。

一位要求不具名的中國軍事專家8月25日對《環球時報》表示，這次演習的顯著特定是參與部隊的數量多，戰術和作戰要素種類多，此外還部署了15型輕型坦克等先進武器裝備。

中國和印度2020年中旬在邊境發生了軍事對峙和衝突，造成中印雙方多名士兵死亡。這是兩國自上世紀60年代的邊境戰爭以來首次發生造成人員傷亡的衝突。衝突令中印關係陡然緊張起來。

自去年6月起，中國西藏軍區數次舉行實兵實彈演習。雖然官方表態並未定名任何國家，但軍演的震懾之意顯而易見。

「和平解放七十年」

此外，今年也是解放軍入藏70周年。中國官方舉行了多場「西藏和平解放70周年慶祝活動」。

中共中央總書記習近平7月下旬曾赴雪域高原，「祝賀西藏和平解放70周年，看望慰問西藏各族幹部群眾」。

8月19日，中共中央政治局常委、政協主席汪洋率團出席在拉薩舉行的「西藏和平解放七十年」慶典。中國官媒報導稱，「西藏各族各界干部群眾2萬多人歡聚在布達拉宮廣場」。

軍演密集的暑期

今年入夏以來，中國軍方進行了密集的軍事演習：南海、黃海、渤海海區以及台灣周邊海空都有解放軍的身影。

此外，中國與俄羅斯8月9日-13日在寧夏青銅峽基地開展了近年來最大規模的聯合軍演，雙方總兵力據報導突破一萬人。中國官媒報導稱，這次演習「旨在拓展中俄兩軍聯合反恐作戰領域深度，展示共同維護國際和地區安全穩定的堅定決心和強大實力，體現了中俄新時代全面戰略協作伙伴關係的新高度，體現了兩國高度戰略互信和務實交流協作的新水平」。這場名為「西部聯合2021」的軍演，被外界視為中俄兩國進一步提升軍事合作水平的訊號。

8月26日，中國國防部發布最新消息，中國軍隊將於9月6日至15日在位於河南的陸軍確山合同戰術訓練基地首次舉辦「共同命運-2021」國際維和實兵演習。巴基斯坦、蒙古、泰國等國軍隊也將派人參加演習。報導稱，這次演習旨在響應聯合國「為維和而行動」倡議，推動維和出兵國間務實合作，共同提升維和待命部隊執行任務能力。

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