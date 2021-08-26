不顧北京反對 台日將舉行安全對話

(德國之聲中文網) 根據台日媒體報導，台日的執政黨將各派兩名議員在周五(8月27日)首次舉行被稱為「二加二」的線上安全對話。這個消息遭到北京譴責。

根據報導內容，台灣民進黨和日本自民黨將將在周五舉行安全會議的虛擬會談。即將與會的民進黨議員羅致政告訴法新社：「這是日本方面第一次發起此類對話，我們將討論外交、國防和區域安全問題。」

同時也是民進黨國際事務部門負責人的羅致政補充說，會談將討論包括中國在內的地區安全問題。

台灣代表還有民進黨立法院外交及國防委員會立委蔡適應。而日本自民黨方面的出席人士則是外交部會會長、參議員佐藤正久(Masahisa Sato)和自民黨國防部會會長、眾議員大冢拓(Taku Otsuka)。

自民黨負責外交事務的議員佐藤正久告訴《金融時報》，由於日本正式承認北京而不是台北，因此對話是部長級會談的一種替代形式。

報導引用佐藤的話說，會談是必要的，因為台灣的未來將對日本產生「嚴重影響」。他說：「這就是我們認為目前台灣局勢的重要性。」

北京強烈反對

中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌重申「台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來」。

他說：「台灣問題事關中日關系政治基礎。日方在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，尤其需要謹言慎行。」

法新社報導，日本與美國一樣也因中國對台灣的劍拔弩張而變得越來越緊張。在最近的一份國防白皮書中，東京將日本的安全與台灣的安全直接聯系起來，打破了多年的先例。

近年來，北京在外交、軍事和經濟壓力上加強施壓實質上自治的民主政體台灣。中國的戰鬥機和具有核能力的轟炸機現在經常飛入台灣的援助防御區，而官媒則定期發表社論，發誓台灣將在任何入侵中被迅速擊敗。

最近的社論將華盛頓從阿富汗的混亂離開作為美國不能被依賴來保護台灣的證據。台北和華盛頓拒絕了這種說法，並表示雙方關系「堅如磐石」。

美國副總統哈裡斯在25日的越南河內之行時表示，美國將找到新的方法來「提高對北京的壓力」，兩天內第二次指責中國在有激烈爭議的亞洲水域欺凌別的國家。

(綜合報導)

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