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阿富汗人不准離境：拜登為何不顧G7硬拚831總撤軍？

搶救200貓狗撤離阿富汗首都 英防相同意安排包機

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
英國皇家海軍陸戰隊退役士官法辛在阿富汗首都喀布爾經營動物收容所，近日極力爭取帶同他的所職員、職員的家屬與2百隻貓狗一同撤退。原本堅持動物不能先走的國防大臣華萊士25日宣布，只要法辛帶著動物抵達喀布爾機場，官員將「為他的包機找到一個時間帶」。畫面翻攝：MAILONLINE
英國皇家海軍陸戰隊退役士官法辛在阿富汗首都喀布爾經營動物收容所，近日極力爭取帶同他的所職員、職員的家屬與2百隻貓狗一同撤退。原本堅持動物不能先走的國防大臣華萊士25日宣布，只要法辛帶著動物抵達喀布爾機場，官員將「為他的包機找到一個時間帶」。畫面翻攝：MAILONLINE

英國皇家海軍陸戰隊一位在阿富汗首都喀布爾經營動物收容所的退役士官近日極力奔走，希望帶著職員、職員的家屬與2百隻貓狗一同撤退。原本堅持動物不能先走的國防大臣華萊士（Ben Wallace）25日回心轉意，宣布這位退役士官只要帶著動物抵達喀布爾機場，官員將「為他的包機安排時段」。

BBC與Sky News報導，英國皇家海軍陸戰隊第42突擊隊（42 Commando）的退役士官法辛（Paul Farthing）曾在阿富汗服役，2009年退伍後創立非營利慈善機構「Nowzad Dogs」，也為阿富汗的動物福利提供協助，更設立阿國第一個官方動物救援中心，專門救助當地的貓狗與驢子。

報導指出，隨著阿富汗政府因神學士（或譯塔利班）進軍閃電崩潰，法辛制定一個叫「方舟行動」（Operation Ark）的計劃，希望帶著職員、職員的家屬、140隻狗與60隻貓離開。英國政府23日核准動物收容所全體職員與家屬的68張簽證，但官民雙方對收容動物的撤離順序始終堅持不下。

儘管法辛的支持者隔天宣布，一架捐款贊助的空中巴士A330私人包機已待命飛往喀布爾，英國首相強森也點頭答應此事，但國防大臣華萊士仍稱他不準備優先安排動物在「身處真正危險」的人們之前撤離，更指「他不能推著他們通過神學士的檢查哨或是人群」。

不過，華萊士25日在推特發文指出，只要法辛帶著他的動物抵達喀布爾機場，官員將「為他的飛機找到一個時段」。若是法辛沒讓動物跟著他的話，他和他的職員就能登上皇家空軍的撤離航班。法辛之前則表示，收容動物將待在飛機的貨艙，只要他的職員與職員家屬就座，機上多出來的空位完全可供當局批准通行的乘客使用。

塔利班 阿富汗 神學士 英國 動物收容所

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