白俄邊境難民群集 聯合國籲波蘭收容

阿富汗難民從白俄羅斯逃往歐洲，但沒人想收、形同人球！聯合國難民署24日呼籲波蘭能收容卡在白俄羅斯、無法入境歐盟的伊拉克與阿富汗難民，但波蘭政府反要求放難民入境的白俄政府要負起收容的全部責任。由於過去收容敘利亞難民曾造成許多歐盟國家社會分裂，他們態度也比過往更保守。

邊境派重兵防堵

根據《半島電視台》報導，聯合國難民署波蘭代表高伊爾24日呼籲波蘭政府，希望能讓放行卡在白、波邊界的中東難民入境，並提供他們醫療、法律與心理輔導等服務，近來有上千名難民從中東一路逃往白俄羅斯、拉脫維亞、立陶宛與波蘭，希望能獲得歐盟的難民庇護。

不過除了白俄羅斯以外，其他3國都是歐盟國家，因此從白俄羅斯入境的難民無法再繼續前往這3國。但歐盟不滿白俄羅斯任意開放自己的國界，藉由難民逼迫歐盟開放邊界；波蘭總理莫拉維茨基也堅持，不會讓難民入境，並要求白俄羅斯總統盧卡申科要自行承擔收容難民的責任。

為了避免難民入境，波蘭、立陶宛都在邊境加設圍籬、派遣軍警駐守，難民署對此表示，國家雖然有權利管理自己的邊境，但也必須兼顧人權考量，以及保障難民尋求庇護的自由。不過波蘭外交部強硬回應說，他們尊重國際有關難民的規範，但目前此責任必須是由開放難民入境的白俄羅斯承擔。

難民處境堪憂

《巴爾幹視界》提到，德國與波羅的海3小國（立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞）曾指控白俄羅斯利用難民發動「混合戰」，隨著阿富汗難民進入，可能混入白俄的情報員，因此他們不得不加強邊境防守，且不願讓更多難民入境。

另外，由於過去歐盟國家收容敘利亞內戰的難民，但造成國內極右派崛起、社會分裂的狀況，因此歐盟國家面對難民的態度變得更加保守。而中東其他國家的收容狀況已達極限，但這些難民許多身體狀況不佳，在白俄還曾遭到警察暴力驅趕，在國際上淪為沒有人想面對的人球。

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