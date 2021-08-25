快訊

阿富汗人不准離境：拜登為何不顧G7硬拚831總撤軍？

白俄邊境難民群集 聯合國籲波蘭收容

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
難民從白俄羅斯逃往歐洲，但沒人想收、形同人球。法新社
難民從白俄羅斯逃往歐洲，但沒人想收、形同人球。法新社

阿富汗難民白俄羅斯逃往歐洲，但沒人想收、形同人球！聯合國難民署24日呼籲波蘭能收容卡在白俄羅斯、無法入境歐盟的伊拉克與阿富汗難民，但波蘭政府反要求放難民入境的白俄政府要負起收容的全部責任。由於過去收容敘利亞難民曾造成許多歐盟國家社會分裂，他們態度也比過往更保守。

邊境派重兵防堵

根據《半島電視台》報導，聯合國難民署波蘭代表高伊爾24日呼籲波蘭政府，希望能讓放行卡在白、波邊界的中東難民入境，並提供他們醫療、法律與心理輔導等服務，近來有上千名難民從中東一路逃往白俄羅斯、拉脫維亞、立陶宛與波蘭，希望能獲得歐盟的難民庇護。

不過除了白俄羅斯以外，其他3國都是歐盟國家，因此從白俄羅斯入境的難民無法再繼續前往這3國。但歐盟不滿白俄羅斯任意開放自己的國界，藉由難民逼迫歐盟開放邊界；波蘭總理莫拉維茨基也堅持，不會讓難民入境，並要求白俄羅斯總統盧卡申科要自行承擔收容難民的責任。

為了避免難民入境，波蘭、立陶宛都在邊境加設圍籬、派遣軍警駐守，難民署對此表示，國家雖然有權利管理自己的邊境，但也必須兼顧人權考量，以及保障難民尋求庇護的自由。不過波蘭外交部強硬回應說，他們尊重國際有關難民的規範，但目前此責任必須是由開放難民入境的白俄羅斯承擔。

難民處境堪憂

《巴爾幹視界》提到，德國與波羅的海3小國（立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞）曾指控白俄羅斯利用難民發動「混合戰」，隨著阿富汗難民進入，可能混入白俄的情報員，因此他們不得不加強邊境防守，且不願讓更多難民入境。

另外，由於過去歐盟國家收容敘利亞內戰的難民，但造成國內極右派崛起、社會分裂的狀況，因此歐盟國家面對難民的態度變得更加保守。而中東其他國家的收容狀況已達極限，但這些難民許多身體狀況不佳，在白俄還曾遭到警察暴力驅趕，在國際上淪為沒有人想面對的人球。

【更多精采內容，詳見

難民 白俄羅斯 波蘭

延伸閱讀

阿富汗女性領袖、維權者、記者…美將人道救援助撤離

神學士重掌阿富汗 滯留印尼難民：我們沒有國家了

拜登：如期8月底自阿富汗撤軍 但規劃應變方案

奧地利總理庫爾茨拒絕再接受阿富汗難民

相關新聞

殺人執照：泰國驚駭的「#喬警官」黑警塑膠殺人事件

「當警察就是殺人犯時，你還可以打給誰求助？」泰國網路近日流傳一段警察因賄賂不成，最終強行以塑膠袋套在運毒嫌犯頭上，毆打並致其窒息的短片，掀起社會極大爭議。而隨著相關資訊漸漸曝光，也發現帶頭涉案者竟是當地的警察局局長——Pol Col Thitisan——且其身份背景顯赫。有鑑於泰警過去一年不斷以過分武力鎮壓示威者，再加上犯罪的富家子弟最終都能脫身的種種前例，犯案者兼具「警察」與「紈褲子弟」雙重身份，再度掀起民眾憤怒，旋即引發泰國「#喬警官」hashtag的連鎖反應。

賀錦麗訪越南只批中國不提阿富汗 挨轟裝聾作啞

美國副總統賀錦麗今天展開越南訪問行程，強調美國對亞洲的承諾。近來美軍撤離阿富汗讓民眾憶起當年的西貢，她卻在訪問期間隻字不...

白俄邊境難民群集 聯合國籲波蘭收容

阿富汗難民從白俄羅斯逃往歐洲，但沒人想收、形同人球！聯合國難民署24日呼籲波蘭能收容卡在白俄羅斯、無法入境歐盟的伊拉克與阿富汗難民，但波蘭政府反要求放難民入境的白俄政府要負起收容的全部責任...

賀錦麗抵越南訪問 重申印太承諾 批北京非法宣稱主權

美國副總統賀錦麗24日表示，北京持續在南海採取脅迫、恐嚇的舉措，且「非法」聲稱擁有大片南海水域主權；她強調，美國與盟友、...

杜特蒂不能再連任 明年參選副總統計畫繼續掌權

菲律賓執政黨「民主菲人國民力量黨」今天表示，總統杜特蒂同意代黨出征，於明年參選下屆副總統。

美國要挽回亞洲盟國信任 口惠不如實際行動

美國副總統賀錦麗本周走訪亞洲，期間不斷表示亞洲是美國外交政策重點，但歷經阿富汗撤軍危機，許多人都在質疑是否還能信任美國。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。