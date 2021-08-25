謎樣病症攪局 哈裡斯越南行延誤

美國副總統哈裡斯 (又譯賀錦麗)在周二(8月24日)從新加坡出發前往越南訪問。但政府官員表示，這趟行程因為河內兩起可能的所謂哈瓦那綜合症的調查而推遲了幾個小時。

哈裡斯的首席發言人桑德斯 (Symone Sanders)拒絕解釋，只表示這次延遲「與副總統的健康無關」，並主動說哈裡斯「很好」。

之後，美國駐河內大使館發表聲明說，延遲的原因是哈裡斯的辦公室了解到越南首都 「最近可能發生的異常健康事件 」的報告。大使館沒有提供細節，但表示哈裡斯的辦公室 「在仔細評估後」決定前往河內。

白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki)24日稍晚在白宮新聞發布會上說，美國官員尚未證實最新報告的病例，而且也不涉及與哈裡斯一起旅行的任何人。鑑於這些報告，「對副總統的安全進行了評估，並決定她可以繼續與她的工作人員一起旅行」。

美聯社引述官員說法，在過去的一周裡，在越南的美國人員分別通報了兩起無法解釋的健康事件。據這些官員說，目前還不清楚誰受到了這種綜合症的影響，但官員們說不是為副總統或白宮工作的人，他們無權公開談論正在進行的調查。

什麼是哈瓦那綜合症？

哈瓦那綜合症是美國外交官和其他政府雇員從2016年開始在古巴首都首次報告的一連串神秘健康事件的名稱，當時美國外交官及其家人在夜間經歷了刺耳的聲音後出現流鼻血、偏頭痛和惡心等症狀。

5年後，美國仍然不確定是什麼原因導致的，只能用「異常健康事件」來描述這種綜合症。一些受影響的人報告說，除了聽到了巨大的刺耳聲音，他們會在臉上感到強烈的壓力，疼痛、惡心和頭暈有時也會隨之出現。

此後，在其他國家服役的美國人也報告了類似的、無法解釋的健康疾病，包括德國、奧地利、俄羅斯和中國。人們提出了各種理論來解釋這些事件，包括有針對性的微波或聲波攻擊，或是間諜活動或黑客活動的一部分。

根據美聯社，特別令人震驚的是，在華盛頓地區至少有兩起可能的事件被披露，包括11月在白宮附近發生的一起案件，一名官員報告說有頭暈。政府官員推測，俄羅斯可能參與其中，但莫斯科方面否認了這種說法。

國會對這種攻擊發出了警報，在兩黨支持下要求政府繼續調查該綜合症，作出回應，並為美國人員的醫療監測和治療提供數百萬美元的支持。

至今無法解釋的謎樣病症

拜登政府正面臨著解決這一謎團的新壓力，因為報告的可能攻擊的案例數量急劇增加。但科學家和政府官員還不能確定誰可能是任何攻擊的幕後黑手，症狀是否可能是由監控設備無意中造成的，或是這些事件是否真的是攻擊。

無論官方審查的結論是什麼，都會產生巨大的後果。證實美國的一個對手一直在對美國人員進行破壞性的攻擊，將釋放出要求美國做出有力回應的呼聲。美國政府目前則只能保證會認真對待此事，正在積極調查，並將確保受影響的人得到良好的醫療護理。

一項重要的分析認為「定向、脈沖射頻能量」是最合理的罪魁禍首。美國國家科學院在12月發表的報告說，射頻攻擊可以改變大腦功能，但不會造成「嚴重的結構性損害」。但該小組無法對美國人員可能受到的攻擊作出明確的結論。

美聯社報導，一份由喬治華盛頓大學國家安全檔案館發布，解密的2018年國務院報告指出，在應對哈瓦那案件時，「缺乏高層領導，溝通不力，以及出現系統性的混亂」。該報告說，受傷的原因「目前還不清楚」。

特朗普在任最後幾個月的代理國防部長米勒 (Chris Miller)創建了一個五角大樓小組來調查疑似襲擊事件。他引述一名士兵描述了某個國家服役時，聽到了「尖叫」聲，然後頭痛欲裂。

(美聯社、法新社)

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