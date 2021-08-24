德國新任駐華大使賀岩（Jan Hecker）正式上任

（德國之聲中文網）據中國外交部公布的消息，8月24日，外交部禮賓司司長洪磊接受德國新任駐華大使賀岩遞交國書副本。

德國駐華大使館8月24日在微博發布消息，對第14任德國駐華大使賀岩博士做了介紹。介紹中稱，“在赴任之前，他於2017年歷任對外政策、安全和發展政策司司長以及聯邦總理安格拉·默克爾博士的對外政策顧問。賀岩大使還是一名資格律師，主攻公法和歐洲法方向。在進入總理府前，他曾在聯邦行政法院和內政部工作。"

介紹還稱，賀岩博士對於這次新的任務，有自己明確的目標：“我們希望通過自身的工作為德中關系長期穩定的發展做出貢獻。這符合兩國民眾的利益，也是我們為應對全球性任務負有的共同責任。為此，我們應當進一步加強對話和伙伴合作。”

賀岩8月1日已抵達北京。據《南德意志報》報道，按原計劃賀岩8月底再回到德國，為默克爾工作到10月份總理任期結束。因為疫情以及阿富汗發生的事變，默克爾總理決定讓賀岩留在北京，理由是“由於目前的最新外交局勢，德國駐北京大使館的領導層必須確保高度有效”。這一決定的背景可能同塔利班接管阿富汗政權有關，而塔利班也保持著同中國的密切聯絡。這樣，賀岩在總理府的工作只能再分給其他兩名同事。

賀岩（Jan Hecker）1967出生於基爾，曾在德國弗萊堡（Freiburg）、哥廷根（Göttingen）、法國格勒諾布爾（Grenoble）和英國劍橋（Cambridge）攻讀法律和政治學。 1996年至1997年，他參加了劍橋大學的研究生課程，並獲得了法學碩士學位（LLM）。他於 1997 年在哥廷根大學獲法學博士學位，研究題目為歐洲一體化在法國的憲法問題。

賀岩1999年開始為聯邦內政部工作，後曾被借調到聯邦憲法保護局供職兩年。2010年，他被任命為奧德河畔法蘭克福大學公法和歐洲法兼職教授。

從2015年到2017年，他是聯邦總理府難民政策協調員。2017年，接替海斯根（Christoph Heusgen）擔任默克爾的外交政策顧問，並擔任部長級主管，負責外交、安全和發展政策。賀岩曾是社民黨成員。

德國上任駐華大使葛策（Clemens von Goetze）2018年9月6日就任，三年任期屆滿後於今年7月離任。

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