6度參選終勝選 尚比亞新任總統宣誓就職

非洲南部國家尚比亞總統當選人希奇萊馬24日正式就職。日前他在大選中獲勝，被譽為對抗威權主義的罕見勝利，同時也是非洲民主的一大里程碑。

現年59歲的商業大亨希奇萊馬（HakaindeHichilema）將前往首都路沙卡（Lusaka）的英雄體育館（Heroes Stadium），在區域國家的反對派政治人物以及現任和前任非洲領袖見證下，宣誓就職總統。

這是希奇萊馬第6度角逐總統大位，他16日以近100萬票的差距，打敗第3度對上的64歲現任總統倫古（Edgar Lungu）。倫古因尚比亞生活費愈來愈高引發民怨，加上打壓異議人士，輸掉大選。

希奇萊馬本次勝選，是自2015年以來，撒哈拉以南非洲國家的第17次反對派勝利。