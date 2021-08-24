聽新聞
test
0:00 / 0:00
聽從人民呼聲！菲律賓總統杜特蒂點頭參選副總統
菲律賓媒體《Rappler》報導，菲國執政黨「菲律賓民主黨-人民力量」（PDP–Laban）宣布，現任總統杜特蒂已接受該黨的提名，將在2022年全國大選角逐副總統一職。
菲律賓憲法規定總統一任6年，不得競選連任。PDP–Laban早在8月初就敲定，將由杜特蒂的親密盟友、現任參議員克里斯多福．吳（Bong Go）出馬競選總統，該黨執行副主席兼內閣部長諾格拉利斯（Karlo Nograles）24日以聲明方式，宣布杜特蒂將成為克里斯多福．吳的競選搭檔。
諾格拉利斯在聲明表示，杜特蒂「同意做出犧牲，聽從人民的呼聲，接受PDP–Laban背書他在2022年全國大選參選副總統」。他說，杜特蒂傾聽PDP–Laban從地區到描籠涯（Barangay）層級黨代會的呼籲，進而決定參選副總統，並指PDP–Laban上下都希望一個「領導的過渡時期，得以保證政府過去5年期間的計畫延續」。
針對外界強烈批評杜特蒂政府在新冠疫情應對不利與疫苗施打進度緩慢，諾格拉利斯則說黨代會希望杜特蒂尋求副總統職位，以確保政府的新冠疫苗計畫「將在疫情的關鍵階段持續下去」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言