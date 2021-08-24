美副總統：中國靠脅迫與恐嚇支持其南海主權聲張

美國副總統哈裡斯 (又譯賀錦麗) 24日在新加坡發表的一場演說中，指責中國通過脅迫和恐嚇來支持其在南海的領土主張。這是她的東南亞之行對中國發表的最具批判性的評論，她說南海對美國安全至關重要。

哈裡斯在演說中表示：「我們知道，北京持續在南海地區進行脅迫與恐嚇，並對南海大部分地區聲張主權。這些主張已在2016年的南海仲裁案中被駁回，但北京的行動繼續破壞基於國際秩序的規則，威脅區域內國家的主權。」

中國在2016年仲裁結果出爐後，否決了法庭的裁決，並繼續聲張其對九段線 (Nine Dash Line) 內大多數水域的主權。不過，包含汶萊丶馬來西亞丶菲律賓丶台灣與越南在內的多國都反對中國的主權聲張。即使如此，中國仍持續在這個富含天然氣田與漁業資源的水域中的人工島上建立軍事據點。

美國海軍近年來常在南海有領土爭議的海域進行所謂展現「航行自由」的行動，中國也多次對這樣的作法表示反對，聲稱美國此舉無法協助促進區域的和平與穩定。

23日，哈裡斯在新加坡樟宜海軍基地的美國戰鬥艦「塔爾薩」號上向美國海軍表示，21世紀很大一部分的歷史將與這個區域有關，而他們保衛南海地區的工作也至關重要。同日，哈裡斯也會見了新加坡總理李顯龍。

哈裡斯與李顯龍討論了維護印太地區國際秩序和航行自由的重要性，擴大網絡安全合作，以及努力支撐他們國家之間的關鍵供應鏈。哈裡斯星期二說：「我們在新加坡丶東南亞和整個印太地區的伙伴關系是美國的首要任務。這個地區對我們國家的安全和繁榮極為重要。」

哈裡斯23日在演說中說，美國目前專注於安全撤離美國公民丶與美國合作過的阿富汗人以及包括婦女和兒童在內的脆弱的阿富汗人。她還表示，美國已提出在2023年主辦APEC會議，該集團包括美國丶中國和日本等國家。

新加坡總理李顯龍則說，新加坡將提供運輸機以幫助疏散。哈裡斯感謝他的「慷慨提議」。美國22日表示，將研擬商請商業航空公司協助從喀布爾機場進行額外的疏散。他說：「我們希望阿富汗不會再次成為恐怖主義的中心。」

她此行的部分任務是說服東南亞的領導人，美國對該地區的承諾是堅定的，而不是像阿富汗一樣有撤軍的可能性。拜登在美軍撤離阿富汗的議題上，近日飽受國內外的批評。她也希望能抵制中國在全球日益增長的安全與經濟影響力，並解決多國對中國在南海爭議地區領土聲張所衍伸出來的擔憂。

拜登政府上台後，逐漸將外交注意力和資源轉移到印太地區，而隨著美國持續從阿富汗撤軍，路透社表示美國的安全防御重心也轉移至亞太地區。此前，美國政府稱與中國的競爭是本世紀「最大的地緣政治考驗」，而過去幾個月，包含美國國防部長奧斯汀 (Lloyd Austin) 在內的多名高官也陸續出訪東南亞。

一名中國高級外交官上個月指責美國制造了一個「假想敵」，透過打壓中國來轉移美國公眾對國內問題的注意力。對於哈裡斯出訪東南亞的行程，中國外交部發言人汪文斌23日表示，中國維持一貫主張，認為國與國之間的交流應當有利於促進國家之間的互信，有利於維護地區和世界的和平穩定。

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