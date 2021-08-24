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要俄國歸還克里米亞 烏克蘭籲國際施壓

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
烏克蘭總統澤倫斯基呼籲西方各國施壓俄羅斯，並誓言以一切外交手段要取回遭到侵占的克里米亞。（Photo by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on Flickr under CC 2.0）
烏克蘭總統澤倫斯基呼籲西方各國施壓俄羅斯，並誓言以一切外交手段要取回遭到侵占的克里米亞。（Photo by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on Flickr under CC 2.0）

烏克蘭不忍了，決定訴諸國際社會，要求俄國歸還侵占的克里米亞島！烏克蘭總統澤倫斯基23日表示，烏克蘭將打算用盡各種可能的法律與外交手段，向俄羅斯要回2014年遭到侵占的克里米亞島，歐盟與北約也初步表達支持意願。由於俄羅斯近月來已在克里米亞增兵3倍，讓烏克蘭懷疑俄國駐兵動機不單純。

誓言取回克里米亞

根據《半島電視台》報導，澤倫斯基23日在他創辦的克里米亞論壇上表示，要用盡一切辦法讓俄羅斯歸還2014年侵占的克里米亞島，他呼籲國際社會加入他的行列，一起向俄羅斯政府施壓；現場有包括美國、歐盟與土耳其等46國高階官員參加此次論壇。

《美聯社》提到，加入北約的30個國家代表都有到場，歐洲議會主席米歇爾則表示，在克里米亞議題上，烏克蘭絕不會孤軍奮戰，俄羅斯近年來在克里米亞的軍事部署，讓國際非常擔心黑海的局勢。不過俄國政府發言人佩斯科夫回批，這場聚會只是在煽動不理性的反俄情緒。

澤倫斯基指控俄國4月起，在克里米亞已經增兵3倍，質疑俄軍的動機不單純，恐對烏克蘭主權造成危害；6月時，英國護衛艦經過克里米亞附近時，甚至遭到俄國軍方恐嚇，英國不滿俄軍近乎動武的威脅，表示他們只是要前往黑海執行任務，但俄軍認為英軍駛進克里米亞島的領海範圍，是對俄國的挑釁。

歐俄局勢複雜難解

克里米亞島於2014年雖經過島上公投，民眾希望納入俄羅斯統治，俄軍也「順理成章」的進駐克里米亞島，但西方各國普遍認為俄國此舉是侵占克里米亞島，紛紛都表示譴責，但由於歐洲倚賴俄國提供能源，加上烏克蘭後來也陷入政治動亂，讓俄國得以持續在克里米亞島駐兵。

烏克蘭甚至希望能加入北約，獲得西方更實質的支持，但烏克蘭加入北約一向是俄國不可碰觸的底線，因此克里米亞問題雖然西方普遍同情烏克蘭，卻無法有效使俄國屈服。

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