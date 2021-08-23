海地地震傷亡慘重 黑道也停戰助救災

海地的地震災情嚴重到連黑幫都放下屠刀！隨著海地地震的傷亡人數持續攀升，於22日超過2200人，原本在救災初期搶劫救護車與防疫物資的當地黑幫，同日突然發布聲明宣告停戰，並協助當地災情最嚴重的西南半島救災。海地在總統遭到暗殺後又遭遇地震，政府已應接不暇。

根據《半島電視台》報導，海地首都太子港最惡名昭彰的黑幫「G9革命衛隊」22日突然在臉書上發布聲明，當地的所有黑幫幾乎都宣告停戰，該幫派領袖奇萊札呼籲各幫眾要對海地地震的災民感同身受，並前往災區協助當地居民脫離困境。

海地從上周三發生地震至今，已造成至少12268人受傷、2189人死亡、344人仍失蹤，至少有5.3萬戶房舍因地震遭到震毀。地震後，當地頻傳黑道劫持救護車與援助的物資卡車，迫使援助單位與政府需要用直升機進行救援，這又讓救援進度雪上加霜。

加上海地不久前，前總統摩依士遭暗殺身亡，新總統繼任不久，政府對於災情的掌握也不佳，因此多半倚靠外國的援助。美國聖安東尼奧級阿靈頓號運輸艦已經在上周抵達海地，船上載有200位水手、2台直升機、許多醫護與醫療設備；德國救援組織ISAR也派遣33名醫生與11噸的日用品前往支援。

《加拿大廣播公司新聞》提到，海地過去在2010年也發生過大規模地震，當時更造成上萬人死亡，這次雖然災情沒有上次慘重，但仍讓海地的基礎醫療設備都遭到摧毀，居民沒有乾淨的飲用水與居所，加上海地的新冠疫苗注射率近乎為零，也讓外界擔心當地的人道危機。

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