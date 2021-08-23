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瑞典首相評價雖好 但仍提前下台

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

評價還不錯的瑞典首相，因為不信任案（盟友倒戈）居然提前下台！瑞典首相勒文22日宣布，他將會在11月辭職下台，讓他所屬的社會民主黨能夠提前備戰2022年選舉。他自2014年起擔任瑞典首相，期間瑞典雖有極右派屠殺案與疫情，但都還是能妥善處理危機，不過此次因內閣盟友倒戈，讓不信任案通過，他不得不下台。

少數內閣終崩解

根據《半島電視台》報導，由於在6月瑞典國會通過對首相勒文的不信任案，因此勒文22日宣布他將於11月辭職，且一併辭去執政黨社會民主黨的黨魁。64歲的勒文在2011年當選黨魁、2014年擔任首相至今。

《德國之聲》提到，原本他打算辭職後繼續領導社會民主黨，但後來也將黨魁辭掉，出乎外界意料。由於社民黨2018年與綠黨組成少數政府內閣，在349席中僅獲得116席，支持政府但不加入內閣的政黨有79席，以聯合黨為主的反對派則坐擁154席，因此施政起來更加綁手綁腳。

選情需要鼓舞

雖然勒文上任以來，瑞典歷經極右派崛起與新冠疫情，不過政府都能妥善處理危機，不過由於社民黨推動的租金改革，連聯合執政的率黨都表達反對，因此勒文在6月時遭國會通過不信任案，因此要提早下台進行大選。當地報社的政論編輯史丹柏格認為，他連黨魁一同辭掉是非常明智的選擇。

她解釋，由於勒文並非好的論述者、不太會打選戰，因此不適合選情處於逆風狀態的社民黨，執政黨需要能讓群眾燃起政治參與熱情的人出馬，才有機會在明年大選中獲勝。目前勒文尚未指定接班人，不過在抗疫中獲得高支持度的衛生部長哈倫格倫是熱門人選。

或可出現女首相

如果她能接下黨魁，甚至帶領社民黨贏得明年選舉，則可望成為瑞典有史以來第一位女首相。雖然瑞典的性別平等意識廣泛，不過相較於挪威與芬蘭都已出現女領導人，瑞典至今尚未有女性首相誕生。

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瑞典 內閣 社民黨

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