太平洋島國萬那杜發生規模6.8強震 觸發海嘯警報

過去三年來，馬來西亞政治局勢進入嶄新篇章。首先，2018年馬來西亞大選結果終結了以巫統為首的國陣威權統治，希望聯盟（Pakatan Harapan，下稱「希盟」）成功執政。接著，希盟內部發生派系鬥爭，時任首相馬哈迪突然宣布辭職，導致希盟在斷斷兩年間重回在野。本文將討論慕尤丁國盟政府垮台前後的政治局勢，並提出一些基礎展望。必須說明的是，我們今日所作的任何預測都可能因明日的情勢而失效。因此，本文的重點不在於預測誰會成為新任首相，內閣又將如何組成。我們更應該關注的是：馬來西亞的民主政體將如何受到這些局勢的變動所影響？

2021-08-18 17:38