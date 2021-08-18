快訊

阿富汗第五大城爆衝突！神學士掃射平民 釀至少2死12傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太平洋島國萬那杜發生規模6.8強震 觸發海嘯警報

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
路透報導，太平洋島國萬那杜的歐里港海岸附近18日傍晚6時18分發生規模6.8強震，觸發附近區域海嘯警報。圖／截自美國地質調查局
路透報導，太平洋島國萬那杜的歐里港海岸附近18日傍晚6時18分發生規模6.8強震，觸發附近區域海嘯警報。圖／截自美國地質調查局

路透報導，太平洋島國萬那杜的歐里港海岸附近18日傍晚6時18分發生規模6.8強震，觸發附近區域海嘯警報。美國地質調查局指出，這次震源深度約91公里，震央位於歐里港西北方19公里處。太平洋海嘯警報中心警告，震央周圍300公里內的海岸可能出現具危險性的海浪。

【中央社／萬那杜奧瑞港18日綜合外電報導】

當局表示，太平洋島國萬那杜的歐里港（Port Orly）海岸附近發生規模6.8地震；當局並對鄰近區域發布海嘯警報。

根據美國地質調查所（USGS），這起地震震源深度91公里，震央位於歐里港西北方約19公里。

美國地質調查所一開始稱地震規模7.1，震源深度83.3公里，隨後予以更新。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami WarningCenter）說，距離震央300公里範圍內的海岸地區，可能出現危險海浪。

海嘯 強震 地震

延伸閱讀

路透：塔利班宣稱 控制阿富汗總統府

7.2強震 海地逾304人死1800傷 拜登派官員馳援

海地規模7.2強震至少227死 全國進入緊急狀態一個月

南大西洋發生規模7.5地震 無海嘯警報

相關新聞

太平洋島國萬那杜發生規模6.8強震 觸發海嘯警報

路透報導，太平洋島國萬那杜的歐里港海岸附近18日傍晚6時18分發生規模6.8強震，觸發附近區域海嘯警報。美國地質調查局指...

大馬「昏庸老男團」：換首相不換威權的政治輪迴？

過去三年來，馬來西亞政治局勢進入嶄新篇章。首先，2018年馬來西亞大選結果終結了以巫統為首的國陣威權統治，希望聯盟（Pakatan Harapan，下稱「希盟」）成功執政。接著，希盟內部發生派系鬥爭，時任首相馬哈迪突然宣布辭職，導致希盟在斷斷兩年間重回在野。本文將討論慕尤丁國盟政府垮台前後的政治局勢，並提出一些基礎展望。必須說明的是，我們今日所作的任何預測都可能因明日的情勢而失效。因此，本文的重點不在於預測誰會成為新任首相，內閣又將如何組成。我們更應該關注的是：馬來西亞的民主政體將如何受到這些局勢的變動所影響？

日本疫情嚴峻緊急事態延長 打亂日相菅義偉布局

日本COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，迫使日本政府必須擴大並延長「緊急事態宣言」，連帶打亂首相菅義偉面...

海地強震後又有熱帶風暴 災民：亟需飲水食物

友邦海地14日發生規模7.2強震，迄今死亡人數已升至約2000人。家園被毀的災民痛批，政府迄今仍未提供足夠援助，許多人甚...

美國駁斥中俄質疑決心 重申對台灣等盟友承諾

美國自阿富汗撤軍，導致民兵組織塔利班勢如破竹奪回政權，引發外界、尤其是中俄兩國對美方捍衛盟友的決心提出質疑。2名白宮重要...

強震重創海地教堂 人心無助感茫然

強震摧毀海地教堂，民眾頓失心靈與經濟資助來源。上週六海地發生芮氏7.2級強震，造成民眾房屋、醫院以及多間教堂被毀，目前已有近1,300人死於地震。當地教會也表示，由於當地教堂扮演海地民眾心靈慰藉的角色與資源分配平台，這次強震造成教堂被毀，令許多民眾對於未來更感茫然。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。