聽新聞
test
0:00 / 0:00
太平洋島國萬那杜發生規模6.8強震 觸發海嘯警報
路透報導，太平洋島國萬那杜的歐里港海岸附近18日傍晚6時18分發生規模6.8強震，觸發附近區域海嘯警報。美國地質調查局指出，這次震源深度約91公里，震央位於歐里港西北方19公里處。太平洋海嘯警報中心警告，震央周圍300公里內的海岸可能出現具危險性的海浪。
【中央社／萬那杜奧瑞港18日綜合外電報導】
當局表示，太平洋島國萬那杜的歐里港（Port Orly）海岸附近發生規模6.8地震；當局並對鄰近區域發布海嘯警報。
根據美國地質調查所（USGS），這起地震震源深度91公里，震央位於歐里港西北方約19公里。
美國地質調查所一開始稱地震規模7.1，震源深度83.3公里，隨後予以更新。
太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami WarningCenter）說，距離震央300公里範圍內的海岸地區，可能出現危險海浪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言