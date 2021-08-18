強震重創海地教堂 人心無助感茫然

強震摧毀海地教堂，民眾頓失心靈與經濟資助來源。上週六海地發生芮氏7.2級強震，造成民眾房屋、醫院以及多間教堂被毀，目前已有近1,300人死於地震。當地教會也表示，由於當地教堂扮演海地民眾心靈慰藉的角色與資源分配平台，這次強震造成教堂被毀，令許多民眾對於未來更感茫然。

據《紐約時報》報導，對海地人來說，由於缺乏強而有力的政府，造成許多民眾的生活資助唯一倚靠只剩教會，不過，上週六早上強震卻摧毀許多教堂，其中包括受創最嚴重的萊凱市。

在這次強震後，見到教堂已成為殘破屋瓦，伊夫·喬爾·傑奎林神父表示，「如今只剩下我們，政府沒有提供支援。」在當地其他教堂也完全被毀或是嚴重受損，位於熱雷米百年的大教堂也成為廢墟。

教會提供緊急支援

另外，嚴重貧困、系統性幫派暴力、流行病及長期政府功能失調更加劇海地1,100萬人口的艱難處境，因此強化了教會在提供援助、教育及穩定性的重要性。1697年起，海地將天主教設為國教，教會成為全國主要的社區一環，提供聚集、尋求庇護以及無食物與教育的來源。

天主教救濟會指出，上週日已派遣一支救援隊伍前往萊凱市，提供飲用水、衛生、收容所及緊急物資。萊凱市市長拉莫表示，全市目前缺乏飲用水，因此，民眾只好鑿井取水，但其來源可能已受污染，並且有傳染疾病的風險。

3萬家庭待收容

《天主教太陽報》報導，這次強震也意外奪走18條人命，罹難者是一群在聖母無原罪教堂聚集準備洗禮的會友。海地政府在15日傍晚也指出，近1,300人死於地震，超過5,700人受傷及3萬戶家庭需要收容。

教宗方濟各也對海地人民表示哀悼。約瑟夫·岡特朗·德科斯特主教指出，「民眾陷入絕望和困境，他們睡在外面的樹下或開放的公共場所，希望避免受到幾個小時就出現的餘震影響。」海地的困境需要各界代禱、援救。

【更多精采內容，詳見 】