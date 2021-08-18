錯稱美軍駐台3萬人 共和黨議員急刪推文

美國共和黨參議員科尼 (John Cornyn)周二 (8月17日)刪除了一條推文，他在推文中錯稱美國目前有3萬名軍人駐扎在台灣，引起中國鷹派官媒《環球時報》強烈不滿。

科尼在8月16日晚上發推文介紹駐扎在世界各地的美軍人數，卻誤把美國與中華人民共和國在1979建交前的美軍駐台數字放上去。事實上，根據華盛頓與北京的外交協議，這些部隊在1979前就已經全數離開台灣。

《環球時報》17日發布評倫題為 :「如果確有3萬美軍駐台，中國會立即發動解放台灣戰爭」，文中提到科尼說「69歲的他很糊涂」，還引用中國學者的意見表示，「懷疑科尼是在故意滋事，可能想試探中方對美軍在台駐扎這一信息的反應」。

《環球時報》17日在推特發文指出：「說美國在中國的台灣駐扎『3萬軍隊』的推文可能是一個令人瞠目結舌的錯誤，或者是一個『白痴』參議員的炒作，但這足以讓人看到美國政客在台灣海峽的關鍵問題上是多麼不負責任。」

《環球時報》總編輯胡錫進則在推特上說，台灣當局必須解釋康寧的言論，並補充說如果這是真的，中國必須「立即發動戰爭，消滅並驅逐美國士兵」。

「美中關系最敏感的問題」

近來兩岸關系緊張。中國解放軍東部戰區17日出動作戰艦艇、反潛機、殲擊機等多軍種力量，在台灣島西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練。

東部戰區發言人稱，這次軍演是「對外部勢力干涉和台獨勢力挑釁的嚴正回應」。台灣軍方回應稱充分掌握並已做好因應准備。

雖然美國和大多數國家一樣，與台灣沒有正式的外交關系，但根據《台灣關系法》，美國承諾確保台灣能夠自衛，多年來通過多項對台灣軍售，包括出口無人機和沿海導彈防御系統，旨在阻止中國的入侵。

華盛頓的做法屢屢引起北京抗議，中國新任駐美大使秦剛12日也曾表示，「台灣問題是中美關系中最重要、最敏感的問題」。

(綜合報道)

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