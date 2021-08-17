阿富汗湧難民潮！「為撤離跑上跑道、緊抓飛機不放」

神學士攻下阿富汗喀布爾（Kabul）並佔領總統府後，諸多阿富汗民眾紛紛想逃離這塊即將被神學士統治的國土，根據最新畫面顯示，在多國派出軍用運輸機撤離自家人員時，大量難民為了搭上飛機，竟選擇不顧生命危險攀附在飛機外側，機艙內更是擠滿難民。

「每日郵報」報導，到目前為止，美國至少有2架C-17運輸機從喀布爾起飛，預計16日晚上和本週晚些時候會有更多航班。不過當它準備在15日起飛時，數百名阿富汗難民跑上飛機、爬上坡道，並在飛機上安頓下來。只見曝光的照片顯示原本僅能容納150人的空間，卻有多達640名難民擠在機艙內。

有軍官透露，機上包括不少婦人小孩，因為有很多人是直接帶著小孩跑上起飛跑道，不顧一切地想登上飛機，最後軍官們才決定帶上他們離開。據悉，16日又傳出有8人因為想在機場「找到活路」卻不幸喪命。

而根據另一隻曝光的影片顯示，當一家運輸機即將起飛、已經在跑道上行駛時，大量阿富汗難民不顧一切地跟在飛機周圍一起跑著，經過鏡頭時還不忘揮手，更有人為了把握這根「救命稻草」，選擇完全不顧生命危險、直接緊抓在軍機外想跟著起飛，畫面怵目驚心。