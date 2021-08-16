聽新聞
test
0:00 / 0:00
海地強震傷亡嚴重 我外交部：配合需求提供賑災物資
我國友邦海地14日發生芮氏規模7.2強烈地震，南部半島省分受創災情嚴重，傷亡人數持續擴大。我外交部今天表示，目前配合海國政府所提需求提供海地賑災所需物資，我方將持續結合國內民間慈善力量，發揮人道互助精神，共同協助海國賑災及重建工作。
外交部表示，蔡英文總統、外交部長吳釗燮於第一時間代表台灣政府與人民，向海地方面表達誠摯關懷與慰問。我國立即決定捐款50萬美元協助賑災，並已由我國駐海地大使館向海地政府傳達台灣樂願賑災，並依據海地需要，派遣我國搜救隊馳援。
外交部表示，海地政府十分感謝台灣此時休戚與共的情誼與協助，另表示爲爭取搶救受困災民的黃金時間，目前先請鄰近國家的搜救隊就近前往災區支援。海地政府期待友好國家透過分工方式支援救災工作，因此希望台灣協助能以災民安置及醫療救護所需物資為主，暫時先不用請台灣派遣搜救隊遠道而來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言