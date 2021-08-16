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海地強震傷亡嚴重 我外交部：配合需求提供賑災物資

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
海地14日發生規模7.2大地震，至今已至少有1297人死亡、超過5700人受傷，超過2萬7000所房屋受損或被毀，飽受蹂躪的人們只能試圖從廢墟中救出朋友、鄰居和親人。美聯社
海地14日發生規模7.2大地震，至今已至少有1297人死亡、超過5700人受傷，超過2萬7000所房屋受損或被毀，飽受蹂躪的人們只能試圖從廢墟中救出朋友、鄰居和親人。美聯社

我國友邦海地14日發生芮氏規模7.2強烈地震，南部半島省分受創災情嚴重，傷亡人數持續擴大。我外交部今天表示，目前配合海國政府所提需求提供海地賑災所需物資，我方將持續結合國內民間慈善力量，發揮人道互助精神，共同協助海國賑災及重建工作。

外交部表示，蔡英文總統、外交部長吳釗燮於第一時間代表台灣政府與人民，向海地方面表達誠摯關懷與慰問。我國立即決定捐款50萬美元協助賑災，並已由我國駐海地大使館向海地政府傳達台灣樂願賑災，並依據海地需要，派遣我國搜救隊馳援。

外交部表示，海地政府十分感謝台灣此時休戚與共的情誼與協助，另表示爲爭取搶救受困災民的黃金時間，目前先請鄰近國家的搜救隊就近前往災區支援。海地政府期待友好國家透過分工方式支援救災工作，因此希望台灣協助能以災民安置及醫療救護所需物資為主，暫時先不用請台灣派遣搜救隊遠道而來。

海地 地震 外交部

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