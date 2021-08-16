海地強震傷亡嚴重 我外交部：配合需求提供賑災物資

「總統被暗殺、暴力幫派盤據、7.2強震......現在又加上颶風？」8月15日，海地南方發生規模7.2的大地震，截至目前為止已經逾1,300人死亡、5,700人受傷，數字也不斷上升中。海地近期已面對大量的內憂外患，包括上個月遭刺殺的總統摩伊士案情仍在調查當中、暴力幫派盤據各地、再加上疫情與強震的威脅，已讓全國焦頭爛額。不過，在周一即將造訪海地的颶風葛雷斯（Grace），恐怕會替海地災情雪上加霜。

2021-08-16 14:32