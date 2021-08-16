在喀布爾的中國大陸人談驚魂一日：直升機來回、街上有槍聲

當地時間8月15日，神學士武裝進入喀布爾，阿富汗政局變天。中國大陸環球網聯繫到一名沒有離開喀布爾的中國大陸人，因為安全問題，不願透露自己姓名，暫稱他為張先生。在對話中，他講述了喀布爾的驚魂一日。

以下是環球網記者與他的對話：

環球網：

很多中國大陸人都離開喀布爾了，為什麼你沒有走？你在喀布爾從事什麼職業？

張先生：我們看情況。（其工作出於安全考慮不公開）

環球網：

喀布爾的驚魂一天，你在哪兒，經歷了什麼？現在喀布爾街頭是什麼景象？

張先生：整天我們營地是全部封鎖的，包括當地僱員都不上班了，我們現在這裡的安保人員，也不能出門。我們所有的食物跟燃油都有儲存，飲水也是有地下水，還有我們儲存的礦泉水。現在網路也還是可以的，我們用的是自己的發電機以及華為的網路設備，非常靠譜（可靠），網路一直是比較通暢的。

現在喀布爾街頭已經出現歡迎神學士的人群。個人感覺最大的改變是街頭的檢查站和警察站全部都沒有人了。以前喀布爾幾乎每個區與區之間都有很嚴格的檢查站，都有警察的特種部隊。現在通通沒有人，也沒有政府軍，也沒有神學士接手。我們從朋友發的消息來看，外圍的那些神學士，在喀布爾郊區的神學士已經開始執勤了。

現在喀布爾的街上整體來說不亂，街上現在什麼人都沒有，警察也沒有，普通民眾也很少。就看今天晚上和明天晚上吧，近期會不會發生一些騷亂。之前聽說神學士沒有進城，現在已經進城了，同時，在PoliceDistrict9（喀布爾行政區域）、PoliceDistrict1-15的公園裡都已經出現神學士了。

另外，天上的直升機一直在飛，主要是美軍的直升機，來來回回得有二三十趟吧。偶爾也會有武裝飛機飛過。街上有槍聲，不過很少。

環球網：

你怎麼看美軍的撤離？

張先生：我感覺各國政府都嚴重低估了神學士的能力，美國人遲早是要撤的。也許真的是西貢時刻重演吧，我個人認為美國的失敗幾乎是毋庸置疑的了。

環球網：

你了解的喀布爾最新的局勢是怎樣的？

張先生：神學士在國內最大的問題，已經不是原來的政府和美軍了，反而是那些恐怖組織，包括基地組織、IS、巴基斯坦神學士、還有一些聖戰組織，這些組織廣泛分布在鄉村和阿富汗南部，北方的組織也有可能趁機搞事。神學士上台之後肯定會清算內政部、情報局這些有仇恨的人，可這些人一旦被清算之後，原來對付上述恐怖組織的主力就沒有了，神學士執政後怎麼對付這些恐怖組織，還有待觀察。

環球網：

親歷一個國家這麼大的動盪，心裡是怎樣的感受？

張先生：沒想到這麼快。