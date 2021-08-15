友邦海地強震災情慘重 中華民國紅十字會號召民眾捐款送暖

友邦海地近日發生規模7.2強震，多年協助當地重建的紅十字會今天宣布發起「人道快遞」募款計畫，號召善心民眾捐款援助海地震災，提供緊急救濟、醫療照護等人道協助。

友邦海地近日發生芮氏規模7.2強震，造成至少300人罹難，超過1800人受傷，災情持續擴大中，全國進入緊急狀態為期一個月。

中華民國紅十字會今天發布新聞稿指出，紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）緊急應變小組在災難發生後第一時間，即到現地評估災情，並和未受影響地區的醫院共同幫助照顧傷員，提供食物、臨時住所和心理支持。

紅十字會指出，海地曾於2010年1月發生芮氏規模7以上的大地震，首都太子港及周邊地區建築物嚴重損毀，超過20萬人罹難、30萬人受傷，紅十字會動員與多支搜救隊組成「海地搜救及醫療救護隊」，共33名搜救及醫護專業志工赴海地參與救援行列。

此外，紅十字會也協助調度食品、毛毯、睡袋、帳篷、醫療衛生器材及日用品等送達海地，並協助當地防治霍亂疫情；隔年也與外交部合作「海地新希望村興建計畫」，協助海地重建農戶、學校、宿舍、衛生中心等，同時提升公共衛生品質，穩固村民經濟來源。

不料，11年後海地再度遭逢地震災情，紅十字會呼籲民眾響應「人道快遞」募款計畫，援助海地震災，提供緊急救濟、醫療照護、收容安置等人道協助。

有意捐款的民眾可運用紅十字會人道快遞－勸募專案（衛部救字第1101361893號），勸募期間自今年6月1日至明年5月31日，並註明「海地地震」，善款將專案專用於海地賑災用途。

捐款方式包括：線上信用卡捐款（https://reurl.cc/KAa6ER）、實體ATM或銀行臨櫃匯款（008華南銀行和平分行121-20-0702388）、支票捐款（抬頭「中華民國紅十字會」並寄台北市萬華區艋舺大道303號）。