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疫情趨緩...823降級有望？ 陳時中鬆口曝下一步

難民營環境惡劣 羅興亞人求生不得

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

天下難道沒有羅興亞人的安身之所？14日有27名羅興亞人因難民營環境不佳設法搭船逃離，但後來船隻因意外沉沒，他們全部宣告失蹤。由於宗教與歷史因素，原居於緬甸的羅興亞人頻遭緬甸軍隊驅趕至孟加拉，但孟加拉也無力處理這些難民，因此難民營的環境並不好，羅興亞人形同國際人球。

難民營環境堪憂

根據《半島電視台》報導，有41名羅興亞人搭船逃離藤加查爾島的羅興亞難民收容所，但後來船隻發生意外沉沒，孟加拉警方表示已救起來14位，但其餘27位目前仍尚未尋獲，目前政府出動海警隊、海軍與空軍持續搜索失蹤的羅興亞難民，聯合國難民署對此表示關心。

由於宗教與種族不同，加上過去英國殖民時採取的互相制衡措施，信奉伊斯蘭教的羅興亞人近年來被佛教徒為主的緬甸政府驅趕、屠殺，至少有100萬羅興亞人從緬甸若開邦逃往孟加拉，但孟加拉政府也無法處理這些難民，只能將他們暫時安置。

藤加查爾島就是其中1座難民營，孟加拉希望在此安置10萬名羅興亞人，但許多羅興亞人不滿孟加拉政府將他們強迫遷移，生活環境非常擁擠、骯髒，而且需要依照官方的安排入住，被迫與親人分離，近月以來已有不少羅興亞民眾出逃，但幾乎都遭到孟加拉警方逮捕。

人團籲妥善照護

國際特赦組織東南亞發言人哈瑪迪呼籲，孟加拉政府要妥善照顧這些民眾，並確保他們在藤加查爾島與孟加拉之間的移動是「自願性的」。另外，羅興亞人的疫苗接種進度也出現嚴重落後，《亞洲國際新聞》提到，孟加拉政府最近終於開始幫羅興亞難民接種疫苗。

聯合國難民署強調，無論從人道與防疫角度，替羅興亞難民接種疫苗都是非常重要的事，他們也感謝孟加拉政府將有限的疫苗分配給羅興亞人施打，不過自疫情爆發以來，羅興亞難民已至少有2萬人確診、200人死亡。

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難民 孟加拉 緬甸

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