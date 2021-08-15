不甘大選中落後 尚比亞總統控不公

尚比亞總統朗古認為大選出現的暴力事件會使得選舉結果不公，不能算數。朗古因為疫情與不見好轉的經濟危機，在此次大選中明顯落後，領先他的反對黨候選人希奇萊馬認為，儘管朗古表示會與自己的政黨高層研擬後續策略，但已在街上維穩的軍隊仍讓反對黨擔心朗古恐透過軍隊鎮壓以繼續留任。

執政優勢不再

根據《路透社》報導，尚比亞於12日舉行總統大選投票，但總統朗古卻在14日開票到一半時突發聲明表示，投票時有三個省份發生暴力事件，因此大選結果並不算數。在全國156個選區中，已開票的31個選區是由希奇萊馬獲得勝利，就連朗古的部分傳統票倉也由希奇萊馬獲得領先，顯見朗古執政優勢不再。

針對朗古的大選不公指控，由歐盟派出的投票觀察團發出初步報告表示，投票過程大致良好，但出現不對等的宣傳機會，限制集會自由與濫用執政優勢等情形，顯見朗古在事前宣傳上反而佔有優勢。但朗古則指出，執政黨在西北省份的黨部主委在投票期間慘遭殺害，且有多名黨職人員在投票所遭人追打，顯見大選不自由也不公。

受經濟困境影響

英國《衛報》指出，希奇萊馬的陣營認為朗古的指控只是他想要繼續執政的最後奧步。希奇萊馬的發言人表示，朗古很清楚知道自己輸了，所以才會決定要設法讓整個大選作廢，好讓他們能保住飯碗。分析師認為，朗古的慘敗可能跟尚比亞的經濟困境大有關聯。

尚比亞的失業率在2020創下10年新高，當地貨幣克瓦查自2020年1月以來也貶值超過40%，使得當地物價不斷上漲。而根據尚比亞中選會的資料，超過半數的登記選民低於34歲，受經濟衰退影響巨大，才會轉選擇支持商人出身且主打經濟牌的希奇萊馬。尚比亞將在11月迎來非洲自疫情爆發以來的第一次主權違約，儘管已經和國際貨幣基金達成援助協議，但後者表示要等大選結束後才會視情況履行。

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