德國使館推文 傷害了部分日本國民自尊心

（德國之聲中文網） 1945年8月9日，在長崎投下原子彈76周年之際，德國大使館用日語發推文："廣島和長崎象征著核戰爭的瘋狂。這是一場由德日民族主義和軍國主義引發的戰爭。"

推文一出，引軒然大波，幾乎每一秒鐘都有網民回應文，短短4天內，該推文獲超1.25萬個贊、7600 次轉發、2300 條評論，成為德國駐日大使館推特賬戶上獲反應最多的帖子之一。

極右人士憤怒

許多評論來自日本新民族主義者，即所謂的"因特網-右翼"，（日語"Netto Uyoku"）。在日本最重要社交媒體推特上，這些常帶有種族主義和仇外口吻的極右翼人士攻擊中國和韓國，否認日本在二戰犯有戰爭罪，例如否認強迫賣淫、 否認1937 年為期7 天的南京大屠殺（至少 20 萬人死亡），拒絕任何來自他國的批評。

很多"因特網-右翼"尤其對德國駐日大使館在戰爭罪行問題上將日本與德國等同視之感到憤怒。一網民表示詫異，問道： "使館對戰爭的看法怎麼這麼膚淺？"另一用戶承認，德國未否認自己犯有"戰爭罪"， "但把日本等而視之，實在是無知且粗魯。"

德外長廣島視頻

德國駐日使館對出現這麼多評論並不意外。一年前，使館關於二戰中的德國和日本的表態就曾在推特上引起激烈辯論。 2020年8月6日，在廣島原子彈爆炸75周年之際，德國大使館發布了外交部長馬斯（Heiko Maas ）的帶日文字幕的視頻。馬斯在視頻中說："世界永遠不能忘記發生在廣島以及數天後在長崎發生的事情及其原因：輻射、死亡、疾病、苦難--所有這些都是德國和日本甚囂塵上的民族主義和軍國主義引發的戰爭的後果。"這一說法也與馬斯 2019 年 11 月親訪廣島時所獲的印象有關。

這一視頻推文也立即引致眾多評論。不過，當時和現在的激烈反應並未使德國外交界茫然無措。柏林外交部表示，聯邦德國政府堅持其坦誠和批判性審視歷史的政策，並對德國之聲強調："事實上，某些情況下，這有時會引發爭議，但它有助於實現坦率的討論，並是多元社會強大的體現。"

韓國人、中國人加入討論

就像是得到證明一樣，這次推特上的觀點也非一邊倒 ：最初幾個小時內，約有 60% 的反應負面，40%正面。而一年前，網上反應幾乎只來自日本的"因特網右翼"。這一回，表態的中國人和韓國人越來越多。

一中文用戶寫道："日本真的不知道歷史是什麼嗎？日本人在任何一個東亞，東南亞國家都能看到真正的歷史，日本在二戰中就是亞洲的納粹。" 另一名中國網民驚訝於某些日本人的抵制心態："德國至少承認了自己的錯誤，日本卻仍視自己是受害者？"

韓國一用戶感謝德國大使館的明確說法，並寫道："希望日本能像德國一樣承認並反思其戰爭罪責。"另一名韓國網民也強調了德國和日本之間的不同之處："德國得到了原諒和尊重，因為它未忘記自己的過去。相比之下，其它國家顯然忘記了自己骯髒的歷史。

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