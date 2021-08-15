地震緊接颱風 海地友邦陷緊急狀況

我國友邦海地14日才發生規模7.2的強震，颶風格蕾絲伴隨強降水，最快將於周一侵襲海地！據美國國家颶風中心分析，近日形成的颶風格蕾絲將在海地造成強降水，恐將進一步提升地震後的土石流與山洪風險。目前美國地質調查局正積極進行海地後續災害評估。總統蔡英文15日也表示，將捐贈海地50萬美元，並在海國有需求時，隨時進行援助。

禍不單行

海地最近禍不單行，民不聊生，繼海地前總統摩依士於七月遭到暗殺、受疫情影響造成的全國糧食缺乏等問題外，海地於14日再遭規模7.2的強震侵襲，加上 CNN 報導指出，颶風格蕾絲可能會在下週一至週二期間影響海地，帶來強風與豪雨，並在期間提升山洪暴發、土石流的發生機率。

目前美國國家颶風中心已對多米尼加共和國發布了熱帶風暴觀察預警，警示該地區在未來48小時內，可能遭到颶風影響。雖海地尚不在預警範圍內，但最快可能在 15 日下半天發布，且格蕾絲將在接下來的24至48小時內增強，並持續維持10級以上的強風。

陷入緊急狀況

據 CNN 即時報導，14日晚間規模7.2的強震發生後，海地總理阿里爾·亨利於15日凌晨透過推特對地震罹難者表示哀悼，並呼籲海地民眾團結、形成共同戰線，面對接下來坎坷的局勢，但隨即海地又迎來規模 5.2 的餘震，亨利緊接著發布為期一個月的緊急狀態聲明。

截至15日上午，據海地民防部門統計，至少有1,800人受傷、304人死亡，美國地質調查局正在積極參與海地當地的傷亡與進一步災害評估，智利、墨西哥、巴拿馬等拉丁國家也已透過各管道表態，將為海地提供人道救援，而美國副總統卡馬拉哈里斯則在 15 日上午透過推特表示，「美國將協助恢復工作，並為這場悲劇獻上哀悼。」

此外，外交部也於15日發布聲明表示，第一時間已由駐海地大使古文劍向海地總理表達慰問，外交部長吳釗燮等也對海地外長表達賑災意願，且已決定捐贈50萬美元協助賑災，並與海地政府持續聯繫，一旦海地向台灣提出需求，在條件許可下，可隨時前往協助。

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