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海地強震300餘人死亡 蔡英文：捐50萬美元賑災、搜救大隊可隨時前往協助

【延後到校行不行？／上】半小時的魔力 居然讓這所國小變成搶手額滿學校

海地強震釀重大傷亡 台南特搜隊待命救援

中央社 / 台南15日電

友邦海地強震，造成重大傷亡，台南市消防局特搜隊員今天在永康區大橋特搜分隊集結待命出勤，配合中央徵召前往救援。

加勒比海友邦海地在台灣時間14日晚上8時29分發生芮氏規模7.2強震，目前至少304人死亡及1800人受傷，全國進入緊急狀態。

台南市長黃偉哲獲報後，指示台南市消防局特搜隊成員備妥個人及團體救援裝備，今天在永康區大橋特搜分隊報到，依序完成各項動員集結程序，包括個人文件檢查、醫療評估、裝備檢查、裝備秤重及整備、行前簡報等程序，待命出勤。

黃偉哲表示，台南市消防局特種搜救隊成員全接受嚴格專業訓練，也和醫療救援隊（成大醫院、奇美醫學中心及台南市立安南醫院）、台南市土木技師公會、台南市結構技師公會等簽署特搜隊跨域專業整合合作備忘錄（MOU），極具國際救援能量。

台南市消防局長李明峯說，台南市消防局持續編列預算充實各式特搜裝備器材，辦理各項專業訓練，以提升救災能力，且朝聯合國國際救援隊伍能力分級測評重型救援隊標準為目標邁進。

台南市消防局特種搜救隊成軍後，曾參與日本311大地震、台南、花蓮震災及太魯閣號搜救工作，富有支援國內外搜救經驗。

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