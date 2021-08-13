巴士爆炸中國人傷亡 巴基斯坦：屬自殺炸彈攻擊

巴基斯坦外交部長庫雷希（Shah Mehmood Qureshi）12日表示，上個月發生的一起導致中國公民9死28傷的巴士爆炸事件是一起自殺炸彈案件，幕後黑手是由印度和阿富汗情報機構所支持的伊斯蘭武裝分子。

7月14日，這輛載有中國工程師的巴士在開往巴基斯坦西北部的達蘇水壩（Dasu dam）時突然爆炸，造成至少13人死亡，其中有9人為中國籍、2名為巴基斯坦士兵，另有28名中國人受傷。

庫雷希說，這次襲擊中「有印度調查分析局（RAW）和阿富汗國家安全局（NDS）的影子」。印度調查分析局是印度的對外情蒐機構。

路透社報導，一位印度政府官員否認這項指控，並稱巴基斯坦過去曾多次提出類似指控。路透社無法立即聯系到阿富汗外交部進行評論。

庫雷希並表示，巴基斯坦塔利班（TTP）是這次攻擊案的元凶。他們與伊斯蘭激進組織基地組織和伊斯蘭國皆有聯系。不過在發給路透社記者的一份電報中，TTP稱他們並沒有參與這起事件。

負責調查案件的巴基斯坦反恐警察副總監伊克巴爾（Javed Iqbal）說，襲擊者將一輛裝有爆炸物的汽車撞向巴士。

伊克巴爾說：「在這起爆炸中凶手使用了大約100到120公斤的高爆藥。」他補充說，負責檢驗自殺炸彈客遺體的法醫表示，凶手不是巴基斯坦國民。

伊克巴爾也說，透過視頻錄像、手機數據分析、針對當地協力者的調查以及對爆炸中所用汽車的鑑定都表明，在阿富汗的TTP策劃了這次襲擊，且RAW和NDS的高級官員都在阿富汗指揮著這場行動。

路透社報導，巴基斯坦和印度是長年宿敵，經常相互指責對方是襲擊案件的幕後黑手。

中國高度關注

中國外交部12日表示，中方高度關注巴方對有關恐襲事件調查工作在較短時間內取得重大進展，並對巴方所作積極努力表示贊賞。

巴基斯坦最初將爆炸歸咎於機械故障，但後來說檢測到了爆炸物的痕跡，不能排除恐怖攻擊的可能。中國總理李克強上個月便敦促巴基斯坦總理追究案件肇事者的責任。

庫雷希說，中國調查人員也已參與了案件的調查。法國國際廣播電台報導，中國派遣了一支15人組成的專家小組，在巴基斯坦同僚的陪伴下於7月17日前往現場勘察。

中國與巴基斯坦合作密切，而作為「一帶一路 」倡議下的中巴經濟走廊的一部分，北京對巴基斯坦的基礎設施項目投資超過650億美元。

中國外交部發言人華春瑩在一份聲明中說：「恐怖主義是全人類公敵。中方堅決反對任何勢力利用恐怖主義謀取地緣私利。」她並說，雙方將繼續升級和強化安保合作機制，確保中方在巴項目、人員和機構安全。

中國官媒《環球時報》也稱，這起巴士爆炸案是近年來在巴基斯坦造成中國人傷亡最嚴重的恐怖襲擊。

（路透社、法廣、環球時報）

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