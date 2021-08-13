聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／驚悚一瞬間！俄羅斯公車氣爆 煙霧瀰漫釀1死15傷
俄羅斯昨（12）日發生巴士意外爆炸事件，當時巴士行經某購物中心靠站時，無預警發出爆炸巨響和火光，一旁民眾均嚇壞躲避，整個過程也正好被路過車輛的行車紀錄器拍下。這起事故一共造成35民乘客共1死15傷，其中3人傷勢嚴重仍在搶救當中。
По видео терракт.Видно в салоне рвануло.Воронеж. pic.twitter.com/idn4YjJyIH— Корефан (@dabkor) August 12, 2021
根據俄羅斯媒體《塔斯社》報導，沃羅捏一輛小型巴士12日晚間9點左右經過市中心，行駛過程都沒事，但當其暫停於一間購物中心時，巴士卻突然發生劇烈爆炸，並伴隨巨大火光，事故現場煙霧瀰漫，車體碎片四散。整個過程被後方一輛路過車輛的行車紀錄器拍下，根據畫面，正好有一輛小客車與一輛貨車行經爆炸巴士，幸好只有車尾遭到一些波及，整體並無大礙。
據報導，爆炸的白色巴士當時一共載有35名乘客，其中一名小腿嚴重燒燙傷的女性送醫急救後不治身亡，另有3人重傷仍在搶救中，另有12名乘客受到輕傷，目前共1死15傷。
警方已初步排除恐怖攻擊的可能性，爆炸的原因可能是因該輛巴士是柴油車，車上並沒有安裝燃氣設備，而裝在車頂的氣瓶意外爆炸，才導致這起事件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言