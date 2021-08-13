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影／驚悚一瞬間！俄羅斯公車氣爆 煙霧瀰漫釀1死15傷

聯合新聞網 / 綜合報導
巴士氣爆瞬間，車體碎片噴飛四散。（圖擷自dabkor推特）
巴士氣爆瞬間，車體碎片噴飛四散。（圖擷自dabkor推特

俄羅斯昨（12）日發生巴士意外爆炸事件，當時巴士行經某購物中心靠站時，無預警發出爆炸巨響和火光，一旁民眾均嚇壞躲避，整個過程也正好被路過車輛的行車紀錄器拍下。這起事故一共造成35民乘客共1死15傷，其中3人傷勢嚴重仍在搶救當中。

根據俄羅斯媒體《塔斯社》報導，沃羅捏一輛小型巴士12日晚間9點左右經過市中心，行駛過程都沒事，但當其暫停於一間購物中心時，巴士卻突然發生劇烈爆炸，並伴隨巨大火光，事故現場煙霧瀰漫，車體碎片四散。整個過程被後方一輛路過車輛的行車紀錄器拍下，根據畫面，正好有一輛小客車與一輛貨車行經爆炸巴士，幸好只有車尾遭到一些波及，整體並無大礙。

據報導，爆炸的白色巴士當時一共載有35名乘客，其中一名小腿嚴重燒燙傷的女性送醫急救後不治身亡，另有3人重傷仍在搶救中，另有12名乘客受到輕傷，目前共1死15傷。

警方已初步排除恐怖攻擊的可能性，爆炸的原因可能是因該輛巴士是柴油車，車上並沒有安裝燃氣設備，而裝在車頂的氣瓶意外爆炸，才導致這起事件。

巴士 俄羅斯 爆炸

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