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美日印澳四方安全對話資深官員會議 強調台海和平穩定重要性

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國務院12日說明美日印澳四方安全對話（Quad）的資深官員諮商會議結論，會中討論台海和平與安全的重要性，緬甸持續的危機，並重申Quad強力支持以東協為中心和東協的印太願景。

拜登政府透過數個雙邊和多邊會議，強調台海和平穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題，美日、美韓、G7等領導人峰會，都在會後聲明提及此事。這是拜登政府重新參與Quad以來，Quad會議首度提及台海議題。

根據國務院發言人辦公室的新聞稿，這場Quad資深官員會議是3月12日Quad領導人會議的延續，美國、日本、印度與澳洲承認全球安全和繁榮仰賴區域維持包容、韌性與健康，他們討論持續國際合作的重要性，在印太地區終結新冠疫情大流行，並推動經濟復甦。

新聞稿提到，這些官員討論許多涉及共同利益的議題，並研究可行方法，包括區域面臨的戰略挑戰、應對虛假訊息、促進民主與人權、強化聯合國及其相關機構的國際組織，以及支持容易受到脅迫行動的印太地區國家。

今年3月的Quad領導人峰會決議決議共同努力增加新冠疫苗產量，明年底前投入10億劑到東協與東南亞國家，成立疫苗、新興科技和氣候等工作小組。

3月的領導人聯合聲明和最新的資深官員會議結論，都未直接提到中國大陸，不過有關台海、印太地區受脅迫行動等用語，均劍指中方。

國務院表示，12日的資深官員會議也歡迎未來就不同工作層級定期開會，並在今年秋天舉行第二次領導人峰會。根據3月領導人峰會的聯合聲明，今年秋天的峰會將採面對面方式舉行，而非視訊。

台海 國務院 東協

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