阿富汗局勢急劇惡化 德國暫停遣返難民

阿富汗安全局勢急劇惡化，德國決定暫停遣返避難申請遭拒的阿富汗難民。聯邦內政部一發言人在柏林對德新社表示，「鑑於安全局勢現狀，聯邦內政部長決定暫停遣返阿富汗人。」上周延期的遣返6名阿富汗人行動亦將暫停實施。

隨著做出這一決定，聯邦內政部澤霍費爾（Seehofer）的態度發生了180度大轉彎。幾天前，他還曾公開表示，不論塔利班進展如何，他都認為，至少應繼續實施對刑事犯的遣送計劃。這位基社盟政治家現在的決定顯然讓他的部也感到意外。就在宣布暫停遣返決定前不到兩小時，澤霍費爾部長的發言人尚在新聞發布會上說，有關必須離境者，該部「繼續認為，德國國內有著應盡快被遣返的人。」

歐盟各國駐喀布爾大使均要求停止遣返

駐喀布爾的歐盟各國大使本周二（8月10日）剛表示，應停止遣返。包括大赦國際、支持難民（Pro Asyl）、Caritas和Diakonie等人道組織在內的 26 個組織也在一份聯合聲明中表示支持。

德國外交部目前正就阿富汗局勢准備一份新報告，該報告通常構成有關機構作出是否驅逐庇護申請人出境的主要依據。2016年以來，有1000多名阿富汗人遭遣返，其中大多數是被正式審判的刑事犯罪分子。

費薩巴德（Faisabad）也落入塔利班手中

自4月中旬決定從阿富汗撤出國際部隊以來，阿富汗安全局勢急劇惡化。激進的伊斯蘭塔利班現已重新控制了9個省會，其中包括該國北部山區巴達赫尚省（Badachschan）的費薩巴德，德國聯邦國防軍曾駐扎於此。短短一周內，塔利班就重新佔領了它。

大量阿富汗政府軍官兵放棄戰鬥

在也曾是聯邦國防軍基地的昆都士（Kundus）附近，數百名阿富汗安全部隊官兵攜帶裝備向塔利班投降，一軍官對法新社說：「沒法戰鬥。」在昆都士機場遭到迫擊炮猛烈攻擊後，他所在的部隊認為，除了投降，別無出路。雖然城外一兵營裡尚有著數量不詳的政府軍，但隨著機場守衛部隊的投降，快速奪回昆都士不太可能。

過去數天，馬扎裡沙裡夫（Masar-i-Scharif）周圍也發生激烈戰鬥。當地曾是德國聯邦國防軍在阿富汗的最大野戰營地。

喀布爾可能會在11月淪陷？

美國情報機構預期，塔利班將繼續快速推進。五角大樓圈內人士稱，根據最新評估，塔利班武裝有可能在30天內將首都喀布爾團團圍住，在 90 天內佔領它。不過，美方情報機構在評估中同時指出，這樣的發展並非不可避免，政府安全力量仍能經由更堅決的作為，扭轉局面。

近1800名當地雇員來到德國

與此同時，更多持有簽證的德國駐阿部隊和警察單位的當地雇員抵達德國。據德國國防部在柏林通報，截止周二，至少有353名當地雇員和他們的共1433名家屬成員來到了德國。聯邦外交部稱，已簽發約2400份簽證。

德國聯邦國防軍行動指揮部還設立了一個配備翻譯人員的呼叫中心，嘗試聯繫阿富汗當地雇員，以能在必要時向他們提供支持。眼下的一個障礙是，阿富汗當局並不總能按需簽發護照文件。德方迄今承諾，批准從2013年起申請德國簽證的所有德軍和警察單位的阿富汗雇員。此舉是為他們在國際部隊全部撤出後免遭塔利班的報復。不過，德國內政部明確表示，在發給簽證前，尚須對這些雇員做安全審查。

（德新社，法新社，路透社）

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