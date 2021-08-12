中國大陸駁回加拿大抗議 「敦促加方認清形勢」

中方發表的一份聲明中稱:「加方對中方的指責無理之極、荒謬之極、傲慢之極。我們對此表示極大憤慨，予以最強烈譴責。」周三加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）稱中國法庭對加拿大籍商人斯帕弗（Michael Spavor）的判決「毫無公平可言，完全不可接受。」

杜魯多形容相關的法庭審理「缺乏透明度，不符合國際法要求的最低標準。」「我們的首要目標仍然是立即釋放斯帕弗先生以及同樣遭任意拘押的康明凱先生，我們將盡全力，讓他們盡快回家。」

2018年12月1日，加拿大應美國要求逮捕了華為高管孟晚舟，美方指控孟晚舟涉嫌違背了對伊朗的貿易制裁。稍後不久，加拿大商人斯帕弗以及前外交官康明凱即在中國境內被捕。

中國外交部否認了有關上述兩名加拿大人遭任意拘押的指控，並宣稱他們的合法權益「完全有保障」。中國外交部發言人華春瑩指責加拿大方面在搞「麥克風外交，試圖拉幫結伙向中方施壓」。中方發表的一份聲明稱：「中方敦促加方認清形勢，切實尊重中國司法主權，停止在法律問題上搞『雙重標準』，停止對中國攻擊抹黑，以免進一步損害中加關係。」

周三，中國一家法庭以危害國家安全罪名判處斯帕弗11年監禁。中國官方沒有透露同案情相關的更多細節，只是指控斯帕弗曾向康明凱轉交過敏感信息。上述兩人均被單獨關押，同加拿大外交官見面的機會也極其有限。

一段時間以來，加拿大等西方國家就人權、新冠疫情以及南中國海等一系列議題，同北京發生了嚴重爭執。美國此前曾警告本國公民前往中國時「會面臨遭任意拘押的較高風險。」中國還以貿易限制和其他手段向上述國家施加壓力，此前中國曾試圖限制菜籽油和其他加拿大產品的對華出口，進一步對杜魯多政府施加壓力。

來自美國、日本、英國、澳洲、德國以及歐盟等多個國家的外交官周三前往加拿大駐華大使館以示聲援。美國國務卿布林肯在一份聲明中稱，「任意拘押外國公民，作為向外國政府施壓的籌碼，這是完全不可接受的。」

在另外一起刑事訴訟中，加拿大人謝倫貝格最初因被控走私毒品被判處15年監禁，但在孟晚舟被捕後不久，2019年一月他又被改判死刑。謝倫貝格的上訴周二被駁回，法庭維持死刑判決。

孟晚舟是華為的首席財政官，同時還是華為創辦者任正非的女兒。美國方面指控孟晚舟對匯豐銀行隱瞞華為的伊朗業務，從而違反了對伊制裁令。孟晚舟的律師宣稱此案存在政治動機。一般認為，加拿大法官將在今年年內就會對是否向美國遞解孟晚舟做出初審裁決。

中國政府認為，逮捕孟晚舟是美國遏制中國科技發展的一個組成部分。華為是中國第一家擁有全球影響力的網路設備和智能手機生產商，也是中美兩國就技術和信息安全領域一系列爭端的焦點。

（美聯社，路透社）

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