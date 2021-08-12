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尼加拉瓜民主倒退 西班牙也召回大使

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
西班牙11日宣布，將召回駐尼加拉瓜大使，表達對該國民主倒退的抗議。圖中為奧蒂嘉（Photo by Ricardo Patiño on Flickr under CC 2.0）
西班牙11日宣布，將召回駐尼加拉瓜大使，表達對該國民主倒退的抗議。圖中為奧蒂嘉（Photo by Ricardo Patiño on Flickr under CC 2.0）

西班牙是第5個從尼加拉瓜召回大使的國家，由於尼加拉瓜總統奧蒂嘉今年已經逮捕6位反對派候選人，企圖強行連任，墨西哥、阿根廷等國紛紛將大使召回國內表達抗議，但奧蒂嘉不願屈服，還指控西班牙意圖干涉選舉，讓西班牙11日受不了，也將大使召回表達抗議。國際很擔心尼加拉瓜民主與人權繼續惡化。

強硬不顧國際反彈

根據《半島電視台》報導，西班牙外交部長阿爾巴雷斯11日表示，鑒於尼加拉瓜政府對西班牙「干涉內政、延續殖民遺毒」等不實指控，西班牙決定將駐尼加拉瓜大使召回，並表達對於尼加拉瓜11月大選，在司法與選舉程序上的擔憂。

這也是非中南美洲國家召回該國駐尼加拉瓜大使的首例，先前奧蒂嘉逮捕反對派候選人時，墨西哥與阿根廷就曾聯合發表聲明抗議，並一同將駐尼加拉瓜大使召回。但奧蒂嘉也不甘示弱，依照國際外交「相互性」原則，將各自的駐外大使召回國內，後來哥斯大黎加、哥倫比亞也跟進表達抗議，撤回當地大使。

制裁難奏效

歐盟與美國則對奧蒂嘉的女兒，還有許多官員進行金融帳戶與簽證的制裁，並對奧蒂嘉濫捕反對派的行為表達譴責，他們認為國內的司法與選舉機制，加上政府本身的立場，都不利於尼加拉瓜進行民主、公平、公開的選舉。美國國務卿布林肯甚至直言，尼加拉瓜政府已經失去了國際間的可信度。

美國《WTVB》提到，奧蒂嘉今年希望爭取連任第4屆總統（尼加拉瓜憲法允許總統無限期連任），但他的支持度因為疫情、經濟衰退而無法起色，當選岌岌可危，因此他大幅逮捕反對派候選人，至今已至少有6位反對派候選人遭到逮捕，也讓國際紛紛指責尼加拉瓜政府專制。

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尼加拉瓜 西班牙

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