以色列摩洛哥交好 官員首次互訪

以色列與阿拉伯朋友加強關係！摩洛哥與以色列在去年建交後，以色列外長拉皮德11日特別訪問摩洛哥，這是以色列17年來首次訪問摩洛哥，將先與摩洛哥簽下有關文化、體育與青年交流的合作協議，邁開雙方關係的第一步。過去在川普的努力下，以色列與阿聯酋、蘇丹等阿拉伯國家也改善了外交關係。

17年來首訪問

根據《半島電視台》報導，拉皮德將與摩洛哥外交部長布里塔11日在摩洛哥碰面，針對雙邊外交關係正常化進行初步的接觸與討論。這是兩國官員在恢復邦交後首次進行官方行程，雙方在去年12月同意恢復正常外交關係後，就開始討論要先從哪方面開始促進互動。

《法蘭西24》提到，這是以色列官員2003年以來首次出訪摩洛哥，布里塔受訪時強調，希望兩國關係的深化能帶動更多經濟層面上的互動。不過他也呼籲以色列需要更重視與巴勒斯坦的互動，最好還是以「兩國」互動的框架，才有機會降低以巴衝突的緊張。

共阻伊朗野心擴張

這次外交關係正常化是美國前總統川普在任期間促成的，因此在以、摩兩國的建交協議中，美國也參與其中，最關鍵的是美國承認摩洛哥擁有西撒哈拉的主權，不過當地的波利薩里奧陣線持續爭取西撒哈拉獨立，美國雖承認摩洛哥的主權，但在國際上，此區的主權歸屬仍具有高度爭議。

雖然拜登上台後，曾表明要重新檢討過去川普所做的決議，不過目前尚未有明確態度。以色列在川普與其女婿庫許納的斡旋下，與阿拉伯國家從去年底起逐步恢復外交關係，阿聯酋、巴林、蘇丹與摩洛哥都紛紛與以色列建交，但美國希望這些國家不要過於支持巴勒斯坦，曾讓巴勒斯坦政府非常不滿。

由於對伊朗擴張的恐懼，波斯灣國家近年來逐步改善與以色列的關係，沙烏地雖尚未與以色列建交，不過據傳雙方在地下的情報工作分享非常熱絡，但此事目前遭沙國政府否認。

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