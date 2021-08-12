美媒：美國財長葉倫考慮訪問中國

（德國之聲中文網）彭博社引述知情人士稱，美國財政部長珍妮特·葉倫（Janet Yellen）正考慮在未來幾個月訪問中國，這將是她接任美國財政部長後首次出訪中國。報導稱，此時正值拜登政府廣泛評估對中國的政策，以及前總統特朗普對中國進口商品所加徵的關稅。

知情人士向彭博社表示，葉倫可能出訪中國的討論還處於早期階段，尚未做出決定，主要是考量到Delta變種變毒可能引發的旅行風險。彭博社指出，若訪問成行，葉倫可能與中國副總理劉鶴見面，她也將成為拜登政府中，訪問中國的最高級別官員。

對於訪問中國一事，財政部發言人亞當斯（Lily Adams）回應表示：「葉倫部長沒有計畫在今年秋季前往中國。」

彭博社指出，葉倫若訪問中國，將是拜登政府上台後，美中兩國官員首次舉行面對面的經濟會談，此前，美國國務員高層曾與中國官員舉行過兩次會議，包括3月在阿拉斯加舉行的會議，當時雙方很快就陷入對人權丶貿易和國際同盟的爭吵和指責。

另一次會議則是美國副國務卿卿舍曼上個月訪問天津，當時中國指責美國應為兩國關系陷入僵局負責。這是自今年1月美國總統拜登上任以來美國訪華的最高階官員。

盡管拜登政府仍在努力完成美國對華政策的廣泛評估，美國總統拜登總迄今已表現出對中國的強硬立場。像是官員們保留了特朗普政府時期所實施的關稅，然而，葉倫曾對這些關稅措施的有效性表達懷疑。

彭博社據引述知情人士稱，葉倫若訪華，可能討論雙方的共同議題，例如氣候變化，以及像是貿易等更難解決的問題。

報導提及，上周，有超過30個美國貿易組織呼籲拜登政府重啟與中國的談判並取消關稅，理由是關稅拖累美國經濟。

在致葉倫和貿易代表戴琪的信函中，這些貿易組織指出，北京已落實了2020年1月美中第一階段貿易協議中的「重要指標與承諾」，其中包括向美國金融機構開放市場丶減少針對美國農產品的法律壁壘丶增購美國商品等。

根據美中第一階段貿易協議，中方需要先落實上述義務，美方才會取消針對部分中國商品的懲罰性關稅。

（彭博社）

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