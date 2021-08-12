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北京悄推動高科技「採用國貨」指引 醫療設備外商最傷

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
北京政府傳出對醫院發出指引，要求X光等醫療設備的國產化比率。 美聯社
北京政府傳出對醫院發出指引，要求X光等醫療設備的國產化比率。 美聯社

日經新聞今（12）日報導，北京悄悄推動高科技產品「採用國貨」指導方針，其中許多項目是醫療設備，對供應先進醫療設備的外商造成相當大衝擊，日商佳能（Canon）、富士軟片控股（Fujifilm Holdings）和奧林巴斯（Olympus）等公司受到影響。

先前傳出中國大陸政府已在今年5月未明確對外公開地發文給醫院、企業和其他國有實體買家，對315個採購項目提出25%至100%的國產化比率要求。日經說，其中近200項是醫療設備，占了最大比重。MRI、X光設備、外科手術內視鏡等，都被納入。

北京這項國產比率要求，旨在鼓勵相關業者轉向「中國製造」。醫療設備領域的三雄：奇異醫療（GE Healthcare）、西門子（Siemens）和飛利浦（Philips），以及前述日商，直接受到打擊。

日經指出，這次的國產比率要求，一如以前有過的一些稽核指引，都沒有正式對外公告。因此，在中國大陸的日本商會已經請求北京中央政府要明確列出採購條件和需求，否則外商等於直接被關在門外，無所適從。

北京 日本

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